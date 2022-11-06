法國極右國民聯盟領袖選舉　27歲新星巴爾代拉成黨魁

法國極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）11月5日舉行黨大會，選出27歲的巴爾代拉（Jordan Bardella）接替馬林勒龐（Marine Le Pen）的黨魁職務。



法國國營電視台France24報道，國民聯盟資深領袖馬林勒龐一年多前辭任黨魁後，5日舉行黨大會，並由27歲的極右翼新星巴爾代拉以壓倒性優勢贏得新任黨魁寶座，成為50年來首位並非出身勒龐家族的黨魁。

巴爾代拉出訪法國東部時曾向當地傳媒表示，新黨魁席位不交予勒龐家族的成員，是馬林勒龐對新一代抱持開放態度兼有信心的表現。他又表示自己的角色是連貫性的，目標是在馬林勒龐遺留的優秀基礎上再接再厲。

巴爾代拉出身基層，16歲加入國民聯盟，2017年出任發言人職位，並在馬林勒龐辭職後代理黨魁。他喜歡強調自己為「來自新一代的民族主義者」，與國民聯盟上世紀的種族主義、反猶主義路線沒有共通之處。馬林勒龐亦致力與過往劃清界線，但被批評只是新瓶舊酒，而種族主義在基層仍然盛行。

與外界推測相近，巴爾代拉亦預料馬林勒龐會在 2027 年四度競選總統。

馬林勒龐在4月的第二輪總統選舉中獲得破紀錄的41.5%的支持率，並在6月領導國民聯盟贏得89個國會議席，成為法國最大反對黨。