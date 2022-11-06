美國中期選舉｜國會「變天」是必然？　兩大因素左右今屆選情

美國中期選舉在11月8日舉行，總統拜登（Joe Biden）領導的民主黨硬撼「死對頭」、上屆總統特朗普（Donald Trump），前者力爭保住參、眾兩院控制權，後者則有意令拜登政府變成「跛腳鴨」，並為特朗普東山再起鋪路。不過縱觀歷史上，中期選舉結果通常對執政黨不利，這意味拜登同樣「劫數難逃」嗎？



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今屆選舉的情況與以往多屆相近，美國面對的問題都是相若：經濟、通脹、治安問題接踵而來，失望的民眾於是將選票投給白宮外的政黨。換言之，共和黨或是「機會來了」。

當然這個說法是否成真並非必然，特朗普或是左右結果的其中一個因素。不少關鍵州份的選民一直認為，他們確是對拜登不濟的執政深感不滿，但同時又對獲特朗普支持的共和黨候選人覺得失望，甚至視後者是沒資格、極端和威脅民主的人，變相為民主黨製造保住議席的條件。

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另一方面，年輕選民亦是關鍵，一般而言，年輕選民在中期選舉的投票意慾較年長一輩為低，而2018年的中期選舉有大批年輕選票則是異數。有大型民意調查研究年輕選民在這兩次選舉的氣氛，顯示今屆提早投票的人數不多。

如果最終這批選民的投票率仍是低下，民主黨內部勢討論黨內是否在應對犯罪及移民兩大問題上採取更保守的姿態，打破共和黨在這些問題上的壟斷地位，為2024年總統選舉制定吸票策略。