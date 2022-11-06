美國中期選舉｜民主黨失利將影響拜登施政　一文看清兩院選情

美國11月8日舉行中期選舉，包括國會和地方選舉。美媒引述數項民調指，共和黨很有可能重獲眾議院多數派地位；而在參議院，兩黨選戰陷入膠著。



在這次中期選舉中，眾議院所有435個議席將全部改選，參議院100個議席將改選35席。

民主黨目前是參議院及眾議院的多數黨，擁有國會控制權。如果共和黨奪得兩院控制權，對拜登政府未來會有重大影響。而即使民主黨仍控制參議院、但失去眾議院控制權，不僅拜登提出的任何重大立法似乎都不太可能獲得通過，共和黨還將發起包括針對拜登兒子亨特（Hunter Biden）在內的多項調查。

眾議院料落入共和黨 拜登淪「跛腳鴨」

民主黨現時擁有220個議席，共和黨則有212席，另有3席懸空。

《華爾街日報》綜合多項民調後預測，選舉後眾議院有215席較有可能落入共和黨，194席較可能落入民主黨，有26席爭持激烈。共和黨只要在爭持的26席中拿下4席，就達到眾院的多數門檻218席，因此預期共和黨贏得眾院控制權的機會較大。

參議院爭持激烈 聚焦關鍵三州

參議院方面，民主共和兩黨現時各有50席，但副總統賀錦麗（Kamala Harris）為民主黨人，因此民主黨能掌主導權。

民調預期，中選後共和黨料至少得到49席，民主黨料至少得48席，有3席爭持激烈。共和黨要在爭持的3席中拿下2席，才能贏得51席，得到參院主導權。

根據美國之音，民調顯示，雙方在十幾場選戰上都勢均力敵，最終勝利或取決佐治亞州（Georgia）、內華達州（Nevada）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。

佐治亞州傳統上比較親共和黨，原本明顯領先的現任民主黨參議員沃諾克（Ralph Warnock）如今由於包括通貨膨脹與經濟增長緩慢在內因素而陷入困境。

內華達州現任民主黨參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）與共和黨的前州司法部長拉克索爾特（Adam Laxalt）的支持率亦相差無幾。

至於賓夕法尼亞州，現任共和黨參議員圖米（Pat Toomey）宣布退休，兩黨因而展開激烈的爭奪戰，兩黨支持率目前不相上下。