美國中期選舉｜「無人真正關心我們」　美媒：黑人選民失投票興趣

美國中期選舉臨近之際，黑人名人新聞網站Media Takeout創辦人旺伽古休格（Fred Mwangaguhunga）11月2日撰文提醒政治候選人不要忽視黑人選民。



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旺伽古休格講述自己寫這篇文章的原因時說：「因為大多數政治階層似乎沒有意識到黑人選民對中期選舉不感興趣，他們也沒有竭盡全力讓黑人選民重新參與進來。」

多名黑人1日接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時也表現出類似的情緒。

來自亞特蘭大（Atlanta）、育有6名子女的電視機批發公司老闆貝西亞（Aaron Bethea）稱：「在我們家鄉，沒有人真正關心黑人的想法，」「他們不為我們做任何事。」

貝西亞稱，總統、州長和參議員選舉，自己一次又一次地投票，但這些議員對改善他家庭的生活幾乎沒有任何幫助。

他說，自己仍計劃投票給民主黨，但已沒有投票熱情，希望有一天有人會優先考慮黑人的需求。

全國有色人種協進會（NAACP）主席約翰遜（Derrick Johnson）也指：「那些尋求公職的人如果想獲勝，必須優先考慮黑人的需求。」

著名社運人士兼饒舌歌手利嫩（Mysonne Linen）稱，黑人已厭倦迎合（Pandering），希望政治人物真正關心生活在邊緣化社區的黑人。

圖為美國紐約著名社運人士兼饒舌歌手利嫩。（Facebook@mysonne.nyg）

旺伽古休格：民主黨，醒醒

旺伽古休格2日在《新聞周刊》（Newsweek）刊登名為《民主黨，醒醒：黑人選民並未參與到中期選舉之中》的文章，稱自己經營Media Takeout十多年，每天都會花幾個小時查看數據，監測3,500萬讀者的情緒，其中許多是黑人。他發現，黑人選民對即將到來的中期選舉興趣不大。

他稱，在歷史上，一般3%至5%訪問網站的人會點擊一篇關於政治的文章，選舉年則通常能看到用戶對政治新聞的興趣上升。

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旺伽古休格舉例，在總統選舉前，多達30%讀者選擇政治新聞，在中期選舉前，這一數字則更可能是5%到10%。然而在過去30天，他們僅看到只有2%人選擇政治新聞。

他表示，在過去，讀者對政治的興趣一直是黑人選民投票率的可靠預測指標，例如2018年中期選舉黑人選民投票率達歷史最高水平，當年有9.3%讀者點擊政治新聞文章，2014年黑人投票率創下歷史新低，當年僅4.2%讀者閱讀政治新聞文章。

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