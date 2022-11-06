媽咪麵企業創辦人馮振軒逝世終年96歲　父子檔打江山創即食麵王國

馬來西亞傳媒11月6日報道，以推出「媽咪麵」（Mamee）聞名、媽咪大寶達食品公司創辦人兼拿督馮振軒（Datuk Pang Chin Hin）5日早上逝世，終年96歲。他1971年創立公司，多年來業務不斷壯大，至1992年企業上市，至今媽咪麵是在全球多地暢銷的知名食品。



《星洲日報》報道，馮振軒5日早上6時03分離世，將於8日舉殯。他的孫兒、媽咪大寶達集團行政總裁Pierre Pang在社交網站發文，刊出馮振軒舊照並寫道「傳奇」，又指「我們會懷念你」。

據公司官方網站及馬媒介紹，馮振軒1971年設立太平洋食品有限公司，他與合作夥伴最初在馬六甲開設一間小型工廠生產即食麵，至1972年推出首款產品，名為「樂意麵」。

馮振軒的孫兒Pierre Pang發布帖文，讚揚馮振軒是「傳奇」（IG@pierrepang）

馮振軒的兒子馮世洲之後發現，橡膠業工人會直接食用未煮過的即食麵，此令馮氏父子開始讓公司業務轉到一個新方向，推出麵條小吃「媽咪麵」。網站指，「媽咪麵」的名稱是對母親的親切稱呼，以代表與孩子有最強烈情感聯繫的人。

報道指，憑着馮振軒與兒子馮世洲、其他兒孫輩的努力下，媽咪麵成為家傳戶曉的品牌，業務遍世界各地。

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至1992年上市時，公司改名為媽咪大寶達食品有限公司。目前該公司生產逾50種食品，也包括餅乾、蛋糕、汽水等。

馮振軒祖籍海南琼海典常村，他育有3子3女，兒孫滿堂。孫兒Pierre Pang目前是媽咪大寶達集團行政總裁。