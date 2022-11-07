美媒：沙利文與俄羅斯高員秘密通話　官員：不涉俄烏終戰方案

美媒11月7日稱，美國及盟國官員透露，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾秘密與俄羅斯高層通話。華府想藉此降低因俄烏戰爭蔓延及升級的風險，並警告俄不要使用核武或其他大殺傷力武器。



《華爾街日報》引述美國和盟國官員的說法稱，沙利文近月俄羅斯總統外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）秘密通話，沒對外公開。

該報引述官員稱，此舉是為防範局勢升級風險，保持溝通渠道暢通，並非討論烏克蘭戰爭的解決方案。

美國白宮對報道不予置評，它回應有關這報道的提問時，僅以美國國家安全會議（National Security Council）發言人沃森（Adrienne Watson）的說法稱，人們總會說這說那。沃森未就消息進一步置評。克里姆林宮也沒回應該報置評請求。

報道稱，官方未提供通話日期或次數，也沒談及通話時否有成果。

沙利文3月與帕特魯舍夫通話以來，美國白宮沒公開確認過沙利文與任何俄羅斯高級官員通話。

美國之前曾堅稱，任何有關俄烏終戰的會談，都應是俄烏兩國舉行。