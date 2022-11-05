美國軍機空中畫出「一大支」被指羞辱俄軍　聲稱不是故意

美國空軍KC-135空中加油機11月2日在敘利亞的俄軍軍事基地空中繞行，描繪出男性生殖器輪廓圖案，羞辱俄軍，引起航空迷熱議，美國空軍急忙澄清這個「特殊的飛行路徑」造成的圖案，「絕對不是有意的」。



Military.com報道，美國飛行員不是第一次利用飛行路徑圖案發生這種刻意惡搞的行為。

有2位美國海軍飛行員2017年在華盛頓州的惠德比島（Whidbey Island）海軍航空站上空飛行時，利用KC-135「同溫層加油機」描繪出生殖器的圖案。

Twitter網民從航空網站「Flightradar24」發現這架美軍飛機在天上的飛行軌跡，像極了男性生殖器外觀，而且正對着俄羅斯軍隊的基地（點擊放大瀏覽）：

這件事情還引起了意大利媒體《共和報》的注意：「這個外型無疑地就是男人生殖器。」

美國空軍很快回應了這件飛行員惡搞事件，美國空軍發言人說，因為這架KC-135加油機是在中東地區的塞消路斯島，以及地中海沿岸的敘利亞城市塔爾圖斯（Tartus）執行任務，塔爾圖斯剛好有俄羅斯的海軍基地，這架加油機採取了適當的對應處置。

「我們正在詢問加油機的飛行組員，以了解這次飛行任務的細節，截至目前，我們不認為這些飛行組員有何不當行為，加油機的飛行就是繞圈圈，才能配合需要加油的飛機，這架加油機一直在地中海東部飛行，沒有進入敘利亞空域。」

報道還稱，美軍加油機對着俄羅斯的軍事基地，利用天上的飛行軌跡描繪出男性生殖器的圖案，到底是否刻意為之，也許永遠無法知道真相，但是這起事件也反映了俄烏戰爭引發的某些地緣政治的緊張情勢。

俄機師也曾駕客機在空中畫「陽具圖案」，但針對的卻是「他」（點圖了解更多）：

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