俄烏局勢｜基輔四成能源系統遭破壞　市長：若完全斷電將疏散民眾

俄軍近日多次使用導彈及無人機攻擊烏克蘭基礎設施，基輔市長11月6日警告，如果基輔完全斷電，基輔居民應作好離開城市的準備。



英媒報道，俄軍數週來多次轟炸烏方基建，已破壞烏克蘭約40%發電廠、線路等能源系統。《日內瓦公約》明確規定不應對民用設施發動襲擊。基輔市長克利奇科斥責俄方攻擊為「恐怖主義」及「種族滅絕」行動。

他表示當局正盡力維持水電供應，亦已開始囤積燃料、食品及水。他呼籲300萬基輔居民自行囤積物資，並預先安排與郊區供應如常的親友同住，一旦基輔斷水斷電，仍然有路可退。

基輔市安全局局長特卡丘克（Roman Tkachuk）贊同市長呼籲，又強調市官員正擬定撤離計劃，但表示「目前沒有理由談論疏散問題」。

另一位官員警告，一旦全面停電，供水及污水處理系統將停止運作。

基輔冬季平均溫度低於0℃，夜間溫度會跌到更低。當局正設立約1000個庇護所以供市民取暖。

基輔居民表示，他們知道電力隨時可能中斷，物資會隨即變得匱乏。有人表示，即使斷電，仍會留守家園。

俄羅斯最近多次空襲烏克蘭能源設施，其中10月31日的導彈攻擊一度造成基輔八成居民停水，部份地區停電。