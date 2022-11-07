美國中期選舉｜憂國憂民「走火入魔」　政治暴力成新常態？

美國11月8日舉行中期選舉，民主、共和兩黨為了國會及多個州長席位爭得你死我活，惟今屆選戰的情況與過往似乎有點不同——兩黨都有候選人遇襲、選舉人員被威嚇、國會議員收恐嚇信的數目以倍數增加，甚至有身穿全副武裝的人士全程監視票站情況。

這些場面大家或可能以為在第三世界才出現，但原來美國亦面對同樣情況。有專家憂慮，情況可能揮之不去。



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美國全國廣播公司（NBC）11月6日報道，剛才提到的憂慮源於2020年總統大選，當時特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，稱選舉結果不公，他至今仍然堅持有關說法，而且影響不少共和黨人。有民調顯示，大批受訪共和黨支持者都認為，選舉是針對他們，因此憂慮民主處於危在旦夕。

前佛羅里達州共和黨眾議員喬利（David Jolly）認為，抱有這些思想的共和黨人不認為在中期選舉行駛投票權可以重奪民主，而是靠武力或威嚇。

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負面政治氣氛再加上疲勞轟炸

美國近年政治狀況不穩，美國心理學會（American Psychological Association）最近的調查披露，三分二受訪美國人指國家處於有史以來的新低，甚至有超過四分一受訪者稱情況令他們茶飯不思，當中逾四分三受訪者表示，國家的前途是生活壓力來源。

該會認為，政治氣候趨向負面，媒體的運作模式亦改變，影響很多美國人應對選舉季節的方式。社交媒體的興起、大量推播通知、整天播放的新聞持續轟炸，以往大家可以看棒球賽或電影轉換氣氛，但現在這些活動都夾雜海量的政治廣告，而且大部分內容都是警告票投對方的嚴重後果，令大家的負面情緒雪上加霜，導致他們或覺得民主已行不通，暴力才是解決方法。

阻止政治暴力合理化成重要課題

加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）在7月進行一項民意調查，在8,620名受訪者中，有差不多五分一意見認為，如果民選領袖無法保護美國民主，就有需要使用武力代替。而在認為武力合理的受訪者之中，有12%稱他們願意威嚇他人；10%則表示可能會傷人；揚言殺害他人的則有7%。

事實上，美國數百年歷史上，政治暴力事件不時發生，問題是如果容許政治暴力成為主流意識，再加上極度撕裂的環境就令從政者難以阻止狀況，因此無論公眾和政治領袖都有責任確保國家不會向壞的方向發展，有專家認為，真正的試煉是2024年總統大選，特朗普假如再次出選才開始。