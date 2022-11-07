美國中期選舉｜誰人能阻特朗普時代提前回歸？

11月8日的美國中期選舉踏入最後衝刺階段，民主黨兩位前總統克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）、現任總統拜登（Joe Biden），以至共和黨前總統特朗普（Donald Trump）都各自投身選戰，為各州候選人站台。在剛剛過去的周六（5日），特朗普、拜登和奧巴馬更同時身處關鍵搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania）拉票。台上的拜登一度意興風發，稱在場民主黨支持者反應熱烈，連特朗普集會所在的市郊機場也能聽見。



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另一邊廂，日前在艾奧瓦州（Iowa）才說過「我非常非常非常可能會再做一次，大家準備好」的特朗普，面對賓州的共和黨支持者，則聲明「我現在不會把這個東西說出來」，卻保證他的支持者在「非常非常非常短的時間內」將會「很開心」。大家都知道特朗普宣布參選2024年總統選舉在即。

上周，《Axios》就引述三位知情人士消息，報稱特朗普方面正討論在11月14日宣布參選總統，正好趕在中期選舉後共和黨預期中的勝利之後。

從來沒有承認2020年敗選的特朗普，在2024年嘗試捲土重來，一直是意料中事。如今，其「參不參選」的猜測已明顯變成了「什麼時候宣布參選」的問題。

美國中期選舉：11月5日，特朗普為其親自欽點的共和黨賓州國會參議院候選人、「電視醫生」Mehmet Oz站台。（AP）

拜登的司法兩難

從實務上面而言，特朗普如今面臨眾多官司纏身——特別是司法部針對特朗普不法帶走白宮機密文件，以至其在2020年1月6日國會暴亂前後行為的調查——他如果在中期選舉之後馬上宣布參選，將會使拜登政府陷於兩難。

一方面，在目前美國有近六成選民認為特朗普不應參選之際，司法部如果繼續向特朗普追究，這將造成「拜登濫權打壓政敵」的負面印象，使特朗普政能重操2016年「反建制」宣傳戰的故技，變相為特朗普助選。

另一方面，如果司法部不作追究，將會被指責以政治凌駕法治、把總統一職變為超越法律的免死金牌，並破壞主張全力執法的民主黨激進派與拜登及民主黨建制本來就不太好的關係。

美國中期選舉：11月5日，奧巴馬和拜登一同為民主黨的賓州州長候選人和國會參議院候選人站台造勢。（AP）

誰是特朗普的「頭號敵人」？

在政治層面而言，儘早參選也能幫助特朗普「名正言順」地提早恢復自己的黨內共主地位，加快消滅黨內異己，並影響未來兩年共和黨掌權者的政治走向。

目前，特朗普最大的黨內對手，是其2018年一手提拔的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。後者雖無特朗普的個人政治魅力，卻有精明的政治宣稱策略，且能貫徹實施政策主張，與只懂操弄民粹、不關心政策細節的特朗普不同——簡而言之，德桑蒂斯已將自己包裝成一個「更好的特朗普」以爭取特朗普基本盤的支持。

根據最近的民調，德桑蒂斯以兩、三成的黨內支持，落後於特朗普的五成右左。然而，如果特朗普繼續其「半退休」生活，不主動爭取全國曝光度的話，德桑蒂斯有可能會從後追上。德桑蒂斯州長任內在疫情、教育、移民等文化戰爭問題上都有得到全國關注的政治成就，包括立法禁止口罩及疫苗強制令、禁止教師談論性取向和性別認同、以專機將德州邊境難民送到自由派渡假勝地等等。

佛羅里達州州長德桑蒂斯。（AP）

在這次州長連任選戰之中，德桑蒂斯更加籌得高達兩億美元資金，當中有近9,000萬可留待未來選戰使用。德桑蒂斯自己也扮演起全國性政治明星的角色，在這次中期選舉中奔走各州為共和黨候選人站台。其政治發言批評拜登當局多於針砭其州長民主黨對手克里斯特（Charlie Crist），恍惚不只是在競逐州長。而在其四年任期之內，佛羅里達州也的確從民主、共和兩黨長年難分上下的搖擺州變成了甚為穩妥的紅州。

這一切，也使特朗普不得不盡早「出山」。

在賓州集會之上，雖然「特朗普參選」尚是「不可說」，而特朗普自己也呼籲支持者將注意力集中在中期選舉的共和黨候選人身上，但會場的大屏幕卻突顯出一個特朗普支持度高達七成，而德桑蒂斯只得一成的民調。同一時間，特朗普也將德桑蒂斯與2021年1月6日不願配合特朗普推翻選舉結果的前副總統彭斯（Mike Pence），以及共和黨「反特朗普」派領袖、本年初選落敗的眾議員利茲切尼（Liz Cheney）相提並論。

美國中期選舉：11月6日，特朗普到佛羅里達州為參議員魯比奧（Marco Rubio）等共和黨候選人站台，卻沒有邀來德桑蒂斯。（AP）

值得留意的是，特朗普更已將為政治敵人「改花名」的把戲運用在德桑蒂斯身上。2016年希拉里（Hillary Clinton）被稱為「crooked Hillary」（狡詐或變了形的希拉里），2020年拜登則被稱為「sleepy Joe」（眼瞓鬼拜登），如今德桑蒂斯亦已被特朗普以「Ron DeSanctimonious」（道貌岸然的德桑蒂斯）稱呼，玩弄其姓（DeSantis），也把握着他「更好的特朗普」形象，批評其表面忠誠、內裏反叛，對特朗普的支持是只假裝出來的道貌岸然。

在剛剛過去的周日（6日），特朗普到佛羅里達州為當地各共和黨候選人拉票之時，更沒有邀請德桑蒂斯同台。可見兩人決裂的逐漸公開化。

名字不在選票上的「候選人」？

目前，能制止「特朗普時代」重臨的，大概只剩兩個因素。

其一，是各州由特朗普欽點的候選人表現。在這次中期選舉，特朗普為一大批異類候選人背書，在黨內擊敗傳統建制人物出選，一度被參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）批評「候選人質素」出了問題。如果他們能夠在正式選舉中擊敗民主黨人，將再次證明特朗普路線在一般選民當中仍然具有吸引力，為特朗普回朝選戰打下一支強心針。

相反，如果此刻民調失準、這些共和黨候選人大體敗選收場，特朗普要在2024年以78歲高齡再戰總統，恐怕將會遇上黨內政客的重大阻力。

其二，則是德桑蒂斯會否公開挑戰特朗普權威。

在此刻的共和黨，特朗普幾乎有着「上帝選中之人」的地位。但日前，德桑蒂斯的妻子就發布了一段視頻，以「上帝創造了一個戰士」去映襯德桑蒂斯的政治形象，而「上帝創造了＿＿」的宣傳在美國中部也是政治傳統的一部分，深具挑戰特朗普地位的意圖。

I love you, Ron.



On behalf of millions of people, never stop fighting for freedom. pic.twitter.com/5wcopo041U — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) November 4, 2022

不過，如果特朗普果真正式宣布參選，如今才44歲的德桑蒂斯會否迎戰則尚是未知之數。對他之言，等到2028年再名正言順以「特朗普傳人」身份參選，可能是一條更佳的出路。而德桑蒂斯敢否奮身一博，也將取決於這次中期選舉特朗普派候選人的表現。

在各種文化戰爭、通脹與犯罪議題的籠罩之下，美國選民大概沒有把這次選舉當成2020年的重演或2024年的預演。然而，這一次選舉的結果將決定特朗普能否順利重新登上共和黨唯一領袖之位，以至能否順利出戰2024年總統選舉。特朗普可算是這次選舉中沒有出現在選票之上的「候選人」，而換言之，能阻止「特朗普時代」重臨的，就只有不能在手上選票看到「特朗普」之名的選民。

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