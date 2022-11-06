美國中期選舉｜陰謀論充斥選戰　工作人員接死亡恐嚇

美國中期選舉11月8日舉行。英媒11月6日稱，美國亞利桑那州（Arizona）馬里科帕縣（Maricopa County）的選舉工作人員被恐嚇及受到暴力威脅，有網民稱要「殺死他們」（Kill them）。



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馬里科帕縣是在這次選舉中，全亞利桑那州競爭最激烈的縣。英媒11月6日稱，大部份恐嚇和威脅，都是基於前總統特朗普（Donald Trump）與其盟友宣揚的選舉陰謀論來發出。

一項10月31日公布的民意調查顯示，62%共和黨人不認為選舉結果會可信，擔心結果遭操控。

報道指，根據記者取得的近1,600頁文件，馬里科帕縣選舉工作人員受到的威脅來自具威脅性的電郵和社交媒體帖文，也有人聲稱會在網上公開他們的個人資料、以及在他們上班時拍下他們的照片。

紀錄顯示，在7月11日至8月22日期間，馬里科帕縣選舉辦公室錄得最少140次威脅以及其他有敵意的通訊內容。他們收到的訊息包括「你們都會被處決」、「用電線綁住他們的四肢，並將他們與汽車綁在一起、讓他們被汽車拖行」。

右翼人士柯克（Charlie Kirk）8月在通訊應用程式Telegram指控馬里科帕縣選舉記錄員里徹（Stephen Richer）及其「親信」將亞利桑那州選舉變成「一場第三世界的馬戲表演」。一名網民回應指：「我們什麼時候開始以叛國罪吊死這些人？」另一名網民寫道：「殺死他們」。

里徹表示，在8月2日的初選後，一些臨時工作人員在主要點票中心外被騷擾，其後辭職。根據里徹向縣官員發送的電郵，一名臨時工作人員因被陌生人拍下她的照片而哭泣，她最終提前下班，而且再也沒回來上班。

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