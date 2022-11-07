「中國通」吉米將任菲律賓駐華大使　為李克強同期北京大學同學

菲媒11月6日稱，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已任命美國有線新聞網絡（CNN）前駐北京首席記者吉米（Jaime Adriano FlorCruz）為新任駐中國大使，正等待菲律賓銓敘委員會正式批准。吉米曾就讀北京大學，與中國國務院總理李克強是同期同學。



《菲律賓商報》11月6日稱，菲律賓銓敘委員會10月22日在菲媒刊登通告，稱小馬可斯已向銓敘委員會提交名單、將任命3名人士為駐外大使，包括任命吉米為菲律賓駐中國特命全權大使，並兼任駐朝鮮和蒙古大使。

報道形容吉米是「中國通」與「知華派」，他接受《菲律賓商報》訪問時，被問到與馬可斯家族之間的恩怨，他回應稱願放下成見，一切都是為菲律賓。

中國人民對外友好協會1971年邀請包括吉米在內的十多名菲律賓學生領袖訪問中國，這些學生不顧菲政府禁令，訪問還未與菲律賓建交的中國。時任菲律賓總統馬可斯（Ferdinand Marcos）、即小馬可斯的父親在這些學生抵達北京當天宣布暫停人身自由狀，令他們滯留中國，他們在得知自己被列入菲政府黑名單後選擇繼續留在中國。

當時正值中國文化大革命，吉米與另外兩名同伴跟知青上山下鄉，先在湖南農村勞動，後來在青島的漁船上工作。文革結束後，吉米1977年報讀北京大學歷史系，主修中國歷史，同期同學包括中國國務院總理李克強和前中共中央政治局委員兼重慶市委書記薄熙來。

▼吉米曾出版著作《77年度班：我的同學如何改變中國》▼

“This is a life story I’ve been pining to see on paper for years — and, somehow, it surpassed those expectations.”



— Appreciate these generous words from @eosnos (which also graces the cover) on my new book.



You can buy ‘The Class of ‘77’ here:https://t.co/t3HKtVNo3r pic.twitter.com/moNcLHqV2m — Jaime FlorCruz (@jflorcruzCNN) July 19, 2022

吉米後來進入新聞界，擔任美國《時代》雜誌（Time）駐華記者、《新聞週刊》 （Newsweek）駐華記者、美國有線新聞網絡（CNN）駐華首席記者；他2015年退休。