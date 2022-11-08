美國中期選舉︱郵寄選票或製造「海市蜃樓」　結果無法即時預料

美國中期選舉11月8日舉行，在投票結束後點票隨即開始。這會是一個漫長的夜晚，但民主黨和共和黨，或許要等待數天才能確定誰能控制國會斷定勝負。



這次的中期選舉將決定眾議院全435個議席、35 個美國參議院席位及 36 個州長職位。共和黨需要多取得5席才能控制眾議院，並多取得1席便能控制參議院。根據最新民調，共和黨相信可取得眾議院的控制權，而參議院將勢均力敵。

圖為 11月7日，美國羅德島州的克蘭斯頓。該地方至7日才是提早提票的最後一天。（AP）

若果共和黨獲得大量支持，那投票結束後數小時便可宣布獲勝；但若出現拉鋸情況，那投票當晚未必會立即有結果。在參院選舉中，賓州、佐治亞、亞利桑那的選戰是重中之重，有可能需要長時間覆檢。

投票的結果將受到郵寄選票的點票速度影響。2020年總統大選在新冠疫情的影響下，人們習慣了使用郵寄選票投票。分析指由於民主黨支持者選用郵寄選票的比例較高，部分提早點票的州份如佛州、北卡等，可能會出現民主黨早段大幅領先，共和黨後來追上，出現所謂「藍色海市蜃樓」幻象（blue mirage）。

不過在賓州、威斯康辛等地，當地不會提前點算郵寄選票，而優先點算當日投票。若民主黨在該州勝利，則可能出現相反的「紅色幻象」。

另外如果佐治亞州的參議院選舉結果接近，沒有候選人獲得超過50%的選票，根據該州規定，將需要在12月6日舉行第二輪選舉。