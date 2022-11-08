美國中期選舉︱美專家：共和黨若奪兩院控制權　對華政策料更強硬

美國中期選舉11月8日舉行，外界估計共和黨可能重奪參、眾兩院控制權。有專家認為，共和黨控制國會，或令華府的對中國的政府更加強硬。



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美國克萊蒙特研究生大學（Claremont Graduate University，CGU）的美國政治及亞洲外交專家戈韋爾（Ted Gover）接受日本共同社訪問，談及中期選舉形勢時，認為共和黨善於應對通脹、非法移民、犯罪等大家關心的民生問題，而且共和黨目前形勢大好，因此預計對方可以成為參眾兩院多數黨。

戈韋爾指出，共和黨控制國會後，或受到前總統特朗普（Donald Trump）的「反干預主義」影響，其中對烏克蘭的援助或首當其衝，成為眾議院議長大熱的麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，不能在援助烏克蘭的預算上開空頭支票，而且最近亦有超過50名眾議院反對援助法案。

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不過戈韋爾提到，美國的對華外交與對俄的方式不同，多名可能當選的共和黨候選人提出將有限的預算用於應對中國，而不是在中東和歐洲上，因此共和黨控制的國會可能將外交重心轉向亞洲，加強與日本、韓國、澳洲和台灣的合作，包括繼續重視美日同盟關係。