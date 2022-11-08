G20峰會｜印尼：俄羅斯總統普京很大機會缺席

印度尼西亞總統佐科維多多（Joko Widodo）認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）很可能不會出席下星期在峇厘島召開的二十國集團（G20）領導人峰會。



英國《金融時報》星期一（11月7日）刊登佐科的訪談內容。佐科維多多說，他上星期三（2日）與普京通電話後得出上述結論。

佐科維多多強調，印尼仍歡迎俄羅斯參加G20會議，並稱國際緊張局勢以非常令人擔憂的方式升級，印尼希望能促成國際對話，以應對這一情況。

佐科維多多對於地緣政治緊張局勢為G20領導人峰會蒙上陰影表示失望。他說：「G20不應成為政治論壇，而是關於經濟與發展。」

普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期一較早時告訴記者，克里姆林宮這個星期將決定普京是否出席G20峰會。

普京上個月說，俄羅斯肯定會派高級別代表出席G20會議。「也許我也會去。我會想想看。」

美國一名高級官員上個月說，美國拒絕印尼官員提出普京與美國總統拜登在峰會期間舉行雙邊會晤的建議。

佐科早前接受印尼《羅盤報》訪問時說，普京星期三在電話中說自己仍未決定是否參會。

烏克蘭不是G20成員國之一，但印尼已邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加G20峰會。印尼是今年的G20輪值主席國。

澤連斯基已表明，如果普京參加這場峰會，他就不會參加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

