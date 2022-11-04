澤連斯基：若俄羅斯總統普京出席G20峰會　烏克蘭就不參加

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月3日表示，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席二十國集團（G20）峰會，烏克蘭將不會出席。



澤連斯基在基輔與希臘總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）共同會見傳媒期間稱：「如果俄羅斯聯邦領導人參加，烏克蘭就不會參加」。

二十國集團領導人峰會15日至16日在印尼峇里島（Bali Island）舉行。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2日表示，迄今已有17個國家領導人確認參加，還有3個國家的領導人尚未確定是否參加峰會，自己計劃分別打電話進行確認。

佐科維多多未有提及是哪3個國家，但克里姆林宮稍後發布消息稱，普京與佐科維多多就G20領導人峇里島峰會相關問題進行討論。報道未有提及普京會否參加G20峰會。

↓澤連斯基與希臘總統薩克拉羅普盧共同會見傳媒↓

IAEA：沒跡象顯示烏克蘭境內有未申報核活動

聯合國（UN）國際原子能機構（IAEA）11月3日表示，其調查人員已完成對烏克蘭境內3個地點的實地考察活動，沒發現未申報的核活動或核材料。

俄羅斯數次指控烏克蘭正研製並計劃使用骯髒彈（Dirty Bomb），但未有提供證據。骯髒彈是一種帶有放射性物質的常規爆炸裝置。

對於俄方指控，烏克蘭予以否認，請求國際原子能機構前往檢查。應烏克蘭要求，國際原子能機構前往俄羅斯所提及的3個地點進行檢查。

烏克蘭和西方國家某些官員指，俄羅斯這些指控是在掩飾自己引爆骯髒彈並把責任歸咎於基輔。

棄守赫爾松？ 親俄官員：俄軍或撤至第聶伯河東岸

由俄羅斯指派的赫爾松州（Kherson）軍民行政機構副主席斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）3日表示，俄羅斯軍隊很可能會撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。

斯特列穆索夫稱：「我們的部隊、我們的士兵，很可能將離開前往（第聶伯河）左岸（即東岸）。」