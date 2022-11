德法領導人攜手訪華告吹　朔爾茨與馬克龍怎麼了？

11月4日,德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)抵達中國訪問,成為新冠疫情爆發以來,首位訪問中國的七國集團(G7)領導人。

跟隨朔爾茨一同來訪的,還有12家德國企業組成的代表團,包括曾在2018年陪同德國前總理默克爾(Angela Merkel)訪華的化工巨頭巴斯夫(BASF),以及大眾汽車(Volkswagen)、寶馬集團(BMW)、西門子(Siemens)、瓦克化學集團(Wacker Chemie)、Adidas、嬰兒食品製造商喜寶(HIPP)、製藥公司拜耳(Bayer)、加熱技術公司Geo Clima Design、BioNTech等,囊括了中德經貿的重點領域與潛力行業。

而從整體行程安排來看,朔爾茨此行既帶有強烈的實用主義色彩,也承受了巨大的政治壓力。首先,其訪華行程並未過夜,而是一日之內匆匆結束;其二,朔爾茨行前特地投書德媒,闡明與中國脫鉤不切實際,並表示自己行前曾與歐盟、法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)等多方溝通洽談,取得了一定共識,而非僅是個人「一意孤行」。

但有趣的是,《路透社》在朔爾茨抵達北京後釋出消息,稱有德國官員透露,馬克龍曾向朔爾茨提議一同訪華,但遭後者拒絕。此一消息與朔爾茨行前塑造的「德法一心」氛圍相較,似乎別有較勁意味,再看眼下的兩國關係,雙方的近期互動也確實不怎麼融洽。

2022年11月4日,中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨。(AP)

德法分歧何在?

首先,能源問題激化了德法矛盾。

自俄烏衝突爆發以來,歐洲便在能源短缺、通脹飆漲的泥淖中越陷越深。而為緩解前述困境,德國選擇了補貼政策,於9月底單方面宣佈投入2,000億歐元,補貼本國居民及企業的能源帳單。然這一動作遭到法國在內諸多歐盟國家的嚴厲反對,認為在各國經濟發展不平衡的現實下,德國單方面以巨額補貼平抑國內能源價格,將會加劇其他國家的能源危機。馬克龍甚至為此警告德國政府,補貼計劃可能「扭曲」歐洲市場,「德國在制定本國能源政策時,應考慮維繫歐洲團結」。

此外,德法兩國亦對天然氣政策意見不一。德國反對設定天然氣價格上限,並主張通過聯合採購、減少消費和增加供給,來應對能源危機;法國則因部分核電站停運而面臨電力短缺的窘境,故強力主張要為天然氣價格設定上限。而管線問題同樣挑動兩國敏感神經,北溪天然氣管道受襲後,德國向擁有全歐最大液化天然氣接收站的西班牙拋出橄欖枝,希望能修建一條穿越法國邊境比利牛斯山脈的天然氣管道,但此提議又遭法國反對。

2022年9月27日,丹麥博恩霍爾姆島(Bornholm)對開海域出現亂流,當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。(AP)

故從補貼、天然氣價格到管線規劃,法德的能源立場可謂嚴重對立、且分歧難以調和。原定10月下旬在法國楓丹白露市舉行的德法部長級會議,便在雙方矛盾激升下,被推遲到了明年1月,可謂是與「共同訪華」同受影響的德法互動。但能源政策之爭僅是表面皮毛,從本質上來說,德法圍繞能源議題的種種磨擦,指向了權力結構的一大靈魂拷問:誰來主導歐洲事務,說得更明晰,便是兩種歐洲一體化進程背後的能量博弈。

在法國的地緣規劃內,歐盟更多是其用以牽制「德國崛起」的戰略枷鎖。故巴黎始終熱衷推動歐洲一體化,並在近年提倡構建「歐洲軍」等防務合作機制,希望藉此提升地緣影響力,同時爭取在歐洲安全事務中佔據主導地位。然此一盤算面臨了德國的「反稀釋」。近年柏林持續主張吸納與德國親好的東歐國家、提議取消一票否決制度,用意就與法國初衷雷同:稀釋競爭者(法國)的戰略比重,增加自己(德國)掌控歐洲事務的現實途徑。畢竟綜觀東歐各國的普遍政治傾向,其雖稱不上是「德國附庸」,卻明顯在柏林與巴黎間更親近前者,若再有「多數決制」相配合,確實可能在歐洲議會的議案表決中,實質增加德國的政治話語權。

故法國雖提倡「歐洲一體化」,卻排斥歐盟的「過度東擴」,同時反對改否決制為多數決制、反對歐洲議會擴權,因其並不樂見德國對歐洲事務的影響力持續上升,但德國亦不會停下反制法國坐大的戰略進程。由此脈絡觀之,此次德法能源衝突的爆發,實是雙方相互猜忌與制衡的情節展演:德國在國家利益考量下,確實不顧法國等其餘歐盟國家的經濟形勢;法國之所以指責德國「不顧大局」,亦有牽制德國、希望其深陷能源與經濟泥淖的不懷好意。能源議題都如此,訪華行程又怎能毫無芥蒂?

首度以德國總理身份外訪的朔爾茨,在2021年12月10日來到巴黎的愛麗舍宮,與法國總統馬克龍會面。朔爾茨上任兩天後便出訪,除了馬克龍,亦會前往比利時,與歐盟及北約高官會面。(AP)

即便一起訪華也難以同心

對如今的歐洲國家來說,訪華必然引發政治正確與務實考量的博弈,能否成功邁過無形的門檻與阻礙,取決於領導人的決斷,以及該國對中國的實質需求。

綜觀德國目前的經濟形勢,通脹壓力沉重無比,衰退危機迫在眉睫,但德國工商界已在疫情爆發後持續加碼對華投資,顯然是觀察到了歐美市場萎縮,故有意分散風險、增加供應鏈韌性。在此情況下,無論朔爾茨本人立場如何、是否厭惡中國,工商界的壓力與期待都是其無法迴避的現實,儘管德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)、綠黨籍德國外長巴爾伯克(Annalena Baerbock)皆主張施行某種程度的「對華脱鈎」,包括加強德國政府的對華投資審查、限制部分對華技術轉移,收緊政府對德企投資中國時的國家擔保規則等,卻因德國工商界的反彈始終強烈,導致政府只能推遲或擱置相關對華脱鈎法案,正如中遠集團入股德國漢堡港集裝箱碼頭的爭議,最終仍在降低佔比後成功過關。

簡言之,從擱置對華脫鉤法案、放行中遠集團入股漢堡港到帶領經濟代表團訪華,德國的行動證明了以務實態度處理對華關係,有其現實考量與迫切需求。但此一需求放諸法國的決策視野,便不是如此迫切。

根據美國智庫榮鼎集團(Rhodium Group)於9月14日公布的《被揀選的少數:歐洲在中國的外商直接投資新展望》(The Chosen Few: A Fresh Look at European FDI in China)報告,2022年上半年歐盟對華FDI不減反增,總金額高達55億歐元,高於去年與前年同期的48億歐元,也較2019上半年的54億歐元微幅增加,但其增幅主要來自大型企業的加碼投資,而非歐盟各國的「共襄盛舉」。

2022年11月4日,中國國家主席習近平在北京人民大會堂與德國總理朔爾茨進行會議。(AP)

報告指出,在過去4年內,投資中國的前10大企業佔了歐洲對華直接投資總額的近80%;相對之下,2008年至2017年的平均數字僅為49%,再細究2021年的歐盟前5大對華投資企業,分別是德國大眾汽車、德國化工巨擘巴斯夫、德國寶馬、法商威立雅公司(Veolia)和英國醫藥集團(CrystecPharma),汽車製造業更是佔了歐洲對華直接投資的三分之一。故說得更明晰,歐盟對華直接投資的成長,主要來自德國企業、尤其是車企的加碼投資,而此一趨勢主要源於德國的政策鼓勵、汽車製造業的初期高成本,及與中國市場發展符合德方需求所致。

此外,報告也提出,歐盟對華投資源主要集中在4大國家。以2021年排序為例,分別是德國(46%)、英國(20%)、荷蘭(13%)、法國(10%),四國囊括了89%的對華直接投資總金額。綜觀上述數據,法國確與中國存在經貿互賴結構,卻着實不如德國強烈,法國工商界自也較無施壓馬克龍「必須訪華」的着力點。

故從經貿現實來看,於二十大後訪華,對德法兩國來說意義不同。於德國而言,是保經濟勝過了政治正確,對法國來說,卻有那麼一點「搭德國便車」、窺視德國談了什麼的猜忌意味。尤其眼下德法兩國矛盾層出不窮,對歐洲事務主導權的競爭亦不曾停下,在對德國如此重要的場合中,帶着時刻想牽制柏林的馬克龍同行,顯然朔爾茨也不會放心。

當然,與朔爾茨同行的規劃告吹,並不代表馬克龍訪華的可能直接歸零,只是其時間、形式與內容更難預測。但無論訪華與否,德法的博弈都將繼續,不論是歐洲一體化進程或能源場域。