約翰連儂兇手時隔42年懺悔殺人：我心中有魔

英國著名搖滾樂隊披頭四（Beatles）成員約翰連儂（John Lennon，又譯作約翰・藍儂）1980年在寓所門外被槍殺，享年40歲。兇手查普曼（Mark David Chapman）8月在假釋聽證會自白為了出命，「心中有魔」。



當地官員11月7日公布查普曼8月出席假釋聽證會的記錄。查普曼在會面時承認殺害連儂的行為錯誤，以及此舉是他當時「對一切事物的重大回應」，希望從此不再是無名之輩。

他表示，「我知道我在做什麼，我知道它是邪惡的，我知道它是錯誤的，但我如此渴望名聲，以至於我願意付出一切，奪走一條人命。」

他指自己不會怪責那些引導他最終下手的人或事物，又稱明白此舉傷害了許多來自世界各地的人，理解他們的怨恨。

假釋委員會以「自私地漠視具全球影響力的人的性命」為由，第12次拒絕查普曼假釋。他曾多次在聽證會上表示悔意。

約翰連儂1980年12月8日晚返回紐約住所期間，被查普曼從後槍擊，身中4彈而死，舉世震驚。他事後未有嘗試反抗或逃離現場，表現平靜，手持一本《麥田捕手》（The Catcher in the Rye）。他其後被囚至今，目前仍須服20年至終身的監禁刑期。

披頭四樂隊在60年代風行全球，約翰連儂作為樂隊靈魂人物，被群眾視為反文化運動的理想化身。他的離世使外間眾說紛紜，有陰謀論者稱槍殺由美國政府安排，理由是連儂為左翼活躍分子，又有人指查普曼是出於宗教原因行兇，更有人聲稱事件與外星人有關。

查普曼2024年2月出席下次假釋聽證會。