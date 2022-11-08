美國中期選舉｜參院戰情激烈「逐分咬」　特朗普拜登「肉緊」拉票

美國民主、共和兩黨重量級人物和候選人，在中期選舉投票日前夕做最後衝刺，備受矚目的關鍵州選戰白熱化。



英國廣播公司（BBC）報道，美國總統拜登於當地時間星期一（11月7日）晚上7時（香港時間8日早上8時），到馬里蘭州出席民主黨的造勢大會。

由於拜登的聲望低迷，導致他在幾個搖擺州不受歡迎。馬里蘭州傳統上屬於民主黨的大本營。

盛傳準備在中期選舉後宣布2024年再選總統的前總統特朗普，7日晚到俄亥俄州為共和黨催票。

根據無黨派選舉預測機構7日公佈的預測，共和黨可能在擁有435個議席的眾議院中多拿下約25席，成為眾議院多數。而美國參議院的控制權會不會落入共和黨之手，就看幾個關鍵州的投票結果。

在佐治亞州，民調結果顯示共和黨參議院候選人沃克（Herschel Walker）的支持率為47.5%，現任民主黨籍參議員沃諾克的投票率為約46%。在賓夕法尼亞州，共和黨候選人奧茲（Mehmet Oz）和民主黨候選人費特曼（John Fetterman）的支持率均為46%左右。

由於差距非常小，這兩州的計票結果可能需要幾天時間才會揭曉。另外，在佐治亞州的參議院議席選舉，如果無一候選人獲得過半選票，還須在12月6日舉行第二輪投票。

競爭激烈的還有內華達州和亞利桑那州，目前兩黨的參議院候選人都有機會出線。

民主黨輸掉國會任何一院，都會嚴重阻礙拜登的立法程序和執政效益。

如果兩院皆失，拜登在白宮的最後兩年將完全失去對立法的掌控，淪為「跛腳鴨」總統。

11月8日為美國中期選舉投票日。「美國選舉項目」7日公佈，超過4200萬美國人已提前投票，這一數字打破了2018年的紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

