全球第二大富豪Bernard Arnault賣掉私人飛機　全因怕人追蹤

《商業內幕》（Business Insider）10月17日報道，全球第二大富豪、LVMH總裁阿爾諾（Bernard Arnault）發現有人在Twitter上發布自己的飛行紀錄後，為躲避追蹤，已賣去自己持有的私人飛機。



阿爾諾17日表示，當他發現有人試圖在Twitter上追蹤他的飛行紀錄後，已賣出自己的私人飛機。現在他會在需要時租用飛機出行。

過往一年，Twitter上湧現大量追蹤並分享私人飛機數據賬戶，Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）、歌手Taylor Swift等名人的飛行紀錄，幾乎完全曝光在公眾視野中。

追蹤阿爾諾私人飛機的兩個熱門帳號@i_fly_Bernard及@laviondebernard都在過去半年內創建，追蹤人數相加近10萬。

F-HTTO | Total Energies | 27.09.2022 | Paris -> New York | 7h58min | ~ 29.2 t CO2. pic.twitter.com/psQHYkjnpr — laviondebernard (@laviondebernard) September 30, 2022

C'est l'heure du bilan du mois d'août 2022 pour les 6 avions de nos milliardaires:

- nombre de vols: 26✈️

- 47,5 heures de vol ⏱️

- vol le plus court: 15min 🤡

- CO2 émis: 200 tonnes 🔥🔥🔥

Un "petit" mois mais ça fait déjà la pollution d'un français moyen pendant 20ans.

🧵[1/4] pic.twitter.com/JSWyGnab3f — I Fly Bernard (@i_fly_Bernard) August 31, 2022

Twiiter用戶@laviondebernard在9月曾發推文稱，追蹤不到阿爾諾最近幾周的飛行數據。在數周前，LVMH註銷了飛機在法國的註冊。

阿爾諾為LVMH合夥創辦人，身兼總裁及董事長職務，旗下品牌包括Tiffany&Co.、Tag Heuer等。他是世上第二大富豪，淨資產估計為1,330億美元（約10,374億港元），比亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）更為富有。2021年8月13日，阿爾諾的淨資產更曾達到2,005億美元（約15,738億港元），一度登上全球富豪榜第一位。

Facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的飛行紀錄也常被網民追蹤，他今年3月曾更換新私人飛機，至5月有Twitter用戶稱已「發現」這部新飛機，再度展開追蹤。而著名投資者古賓（Mark Cuban）6月則與一名追蹤並公布分享他航班數據的用戶達成交易，向他提供商業建議以換取刪除賬戶。