不理美國　墨西哥倡另起爐灶　自辦中南美洲峰會

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）11月7日宣布，會在本月舉辦中南美洲峰會與拉丁美洲各國元首會面，其中多數是新近掌政的左派領導人。



美媒引述洛佩斯指，會議會在11月23至25日於墨西哥城舉行，目前智利、阿根廷、厄瓜多爾、秘魯及哥倫比亞總統已承諾赴會，正等候巴西勝選總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）回覆。

洛佩斯表示，美洲國家組織（OAS）過於着重美國利益，呼籲以拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）等新設組織取代其職能。

美國6月舉行的美洲首腦會議（Summits of the Americas）未有邀請委內瑞拉、古巴及尼加拉瓜領袖，使洛佩斯大為不滿，本月另起爐灶，自行舉辦中南美洲會議。

美國貫行門羅主義（Monroe Doctrine），在中南美洲有龐大影響力，尤其排斥當地左派勢力。美國今年抵制委內瑞拉等國，又要求中南美各國減少移民，多國表示疑慮，轉而靠攏中、俄等國。

洛佩斯曾稱希望改革美洲國家組織，使之「不再從屬於任何國家、政府，不受霸權支配」。今次墨西哥這麼做，或為計劃擺脫美國控制的第一步。

厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）之外，其餘確定出席的領導人均為左派政黨出身。