美洲峰會｜拜登稱民主為美洲核心要素　擬建新經濟夥伴關係

美國總統拜登（Joe Biden）6月8日在洛杉磯（Los Angeles）出席第9屆美洲國家首腦會議（Summit of the Americas，OAS）開幕禮，期間表示民主是美洲未來必要的組成部份。



東道主拜登說：「我們今天再次見面之際，當民主在世界各地遭受攻擊，讓我們再度團結並重申我們的信念，民主不只是美國歷史的一大特徵，更是美洲未來的核心要素。」

他提出與拉丁美洲國家建立新經濟夥伴關係的計劃，希望讓其領導人放棄中國投資大型基礎設施項目的承諾，「我們必須投資以確保我們的貿易可持續，並負責創造更具彈性、更安全和更可持續的供應鏈」。

拜登還提及移民問題，稱安全、有序的移民對各國經濟有利，包括美國，但非法移民是不可接受，「我們將加強我們的邊境（管制），包括透過與我們地區的夥伴採取創新、協調的行動。」

多位領導人缺席峰會

由於美國以古巴、危地馬拉和委內瑞拉非民主國家為由把3國排除在美洲峰會之外，促使包括墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）在內數名領袖拒絕出席以示抗議，因此參加會議的國家元首與政府領袖人數減至21人。

美洲峰會：美國總統拜登6月8日在洛杉磯出席美洲國家首腦會議開幕式。（AP）

現場出席領導人出席會議的外交部長較過往多。拜登與危地馬拉外長握手後，向洪都拉斯、墨西哥外交部長，還有薩爾瓦多公共事務部長致意。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）原本也預料不出席峰會。不過根據行程，拜登9日會首度與博爾索納羅會晤。博爾索納羅稱，拜登派出個人特使前往巴西利亞才說服他出席美洲峰會。