美洲峰會「負皮王」標籤坐實　委內瑞拉總統：峰會徹底失敗

美洲峰會6月6日至10日在美國加州舉行，美國國務院以民主問題為由，拒絕邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉領導人出席，多國政要不滿。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）6日指，美洲峰會徹底失敗。



（編按： 「負皮」或「腐皮」是香港的潮語及網絡用語，意思是「負評」。「負皮」或「腐皮」取自負評的諧音。）

馬杜羅表示，美國將包括委內瑞拉在內的國家排除在本屆峰會之外的行徑，遭到美洲地區多數國家政府和人民的反對和譴責。他指美國主導的美洲峰會沒議程、沒主題、沒決策要點，沒任何與美洲人民的關切緊密相關的實質內容。

尼加拉瓜總統外交政策和國際事務顧問延奇克（Valdrack Jaentschke）稱，美洲峰會完全展現美國的霸權主義。他指對於美國淩駕在其他美洲國家之上、左右美洲峰會的行徑，他認為美國及其門羅主義正毒害整個美洲地區。他說將尼加拉瓜、古巴和委內瑞拉排除在美洲峰會外的行徑，多國人民和政府已對此作出反應，美國在美洲不可能肆意推行霸權主義、肆無忌憚地發號施令。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）8日發表演說時稱，第九屆美洲峰會是一場帶有「新殖民主義色彩」、服務美國內政的「表演秀」，美國企圖用美洲峰會作為控制美洲的工具並製造地區分裂，阻礙地區一體化進程，這是美國繼續抱持「門羅主義」干涉各國主權獨立的表現。

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）不出席本屆美洲峰會，危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多等國僅派低級別代表團參加。

洛佩斯9日稱，美國將部分國家排除在美洲峰會之外的行徑不合時宜、陳舊且不公，各方必須盡一切可能來改變這種危害這些國家主權的「霸權政策」。墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）代表洛佩斯參加美洲峰會。埃布拉德10日在美洲峰會上說，任何人都無權以任何理由排斥其他國家，尤其不能因為它們與美國的政治分歧而排斥它們，尋求各國團結才是明智之舉，要做到這點，就要尊重他國主權並終結排斥他國的現象。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）9日在峰會上說，阿根廷對古巴等國未被邀請參加美洲峰會而深表遺憾，他認為阿根廷有責任為這些國家發聲。他說，美洲峰會的東道主不應擁有拒絕區域內國家參加的權利，這種情況不應再次出現。