G20峰會｜美國白宮談「習拜會」　未證實拜登是否與習近平會談

距離G20峰會還有1週時間，美國始終未證實總統拜登（Joe Biden）是否會與中國國家主席習近平在峰會現場會談。



印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）8日稱，習近平和美國總統拜登會出席15日至16日在峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會。

佐科維多多8日在峇里島對記者說，共有17位國家領導人已確認出席G20峰會，當中包括習近平和拜登。

俄衛網9日引述美國白宮高官11月8日在電話記者招待會上回答相應問題時，向記者表示：「當前對於雙邊會談沒有額外能說的。」

白宮在11月初才稱，正在研究會談的可能性，沒有證實是否會舉行。

拜登的國際日程從11月11日在埃及開始，將在埃及沙姆沙伊赫參加聯合國第27屆氣候變化大會（COP27）；11月12至13日將在柬埔寨參加東盟峰會；11月13-16日前往峇里島參加G20峰會。

KTT G20 di Bali tinggal sepekan lagi. Setidaknya 17 pemimpin negara-negara G20 akan hadir.



Pada H-7 hari ini, saya meninjau langsung sejumlah tempat penyelenggaraan KTT G20. Melihat persiapan di lokasi, saya menyatakan bahwa kita siap menerima tamu-tamu penting dari G20. pic.twitter.com/poeYphR6f6 — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2022

他指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，若情況許可，他們就會參加G20峰會。

佐科維多多稱，他上週與普京通電話時，普京沒排除參加G20峰會的可能性，他會在情況許可時參加。佐科維多多說：「但如果（普京）不能（親身出席G20峰會）......或許他會要求以視像方式做此事。」

烏克蘭國家公共廣播公司（Suspilne）8日引述澤連斯基的新聞秘書尼基福羅夫（Serhii Nikiforov）指，澤連斯基會參加G20峰會，但他很可能會以視像方式參與。