李克強訪柬埔寨　稱中國冀聯手東南亞　促進區域經濟一體化

中國國務院總理李克強星期二（11月8日）晚抵達柬埔寨金邊，並進行正式訪問。李克強說，期待中國與東南亞的合作能為促進區域經濟一體化注入新動力。



據新華社報道，李克強應柬埔寨王國首相洪森邀請，星期二晚乘專機抵達金邊國際機場，出席東亞合作領導人系列會議並對柬埔寨進行正式訪問。李克強夫人程虹、國務委員兼國務院秘書長肖捷等陪同人員同機抵達。

柬埔寨副首相賀南洪率政府高級官員到機場迎接，當地青年向李克強和程虹獻上鮮花。中國駐柬埔寨大使王文天和駐東盟大使鄧錫軍也到機場迎接。

李克強稱，中國和東盟互為全面戰略夥伴和最大貿易夥伴。當前國際地區形勢複雜深刻演變，各種不確定不穩定因素增多，全球發展面臨前所未有的挑戰。中國期待東亞合作領導人系列會議聚焦發展與合作，堅持多邊主義和自由貿易，堅持開放合作和互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全暢通，攜手應對全球性挑戰，為促進區域經濟一體化、維護地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮注入新動力。

李克強指出，中柬互為近鄰，傳統友誼深厚，互利合作不斷取得新的發展。中國希望通過此訪同柬方共敘團結友好，共商合作大計，推動中柬命運共同體建設取得更多成果，更好造福兩國和兩國人民。

出席東亞合作領導人系列會議期間，李克強將出席第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會。

訪柬期間，李克強將會見柬埔寨國王西哈莫尼，同洪森舉行會談，並見證雙方合作文件的簽署，出席金邊至西哈努克港高速公路通車、中國援柬吳哥古蹟茶膠寺修復項目實體移交等活動。