東盟峰會︱李克強出訪前夕　在柬埔寨媒體發表署名文章

東盟峰會本月在柬埔寨召開，中國國務院總理李克強11月8日將赴當地，將出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問柬埔寨，他出訪前夕在當地主流媒體發表署名文章。



新華社指，李克強7日在柬埔寨柬、英、華文主流媒體新鮮新聞網、《高棉時報》和《柬華日報》發表題為《為友誼再攀高峰 為合作再辟新路》的署名文章。

他稱中國東盟貿易逆勢前行，貿易額從4000億美元增長至8000億美元，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署生效，成為全球經濟規模最大、覆蓋人口最廣的多邊自由貿易協定，又指面對困難和挑戰，地區國家妥善處理海上問題與分歧，積極推進「南海行為准則」磋商，開展涉海務實合作。

李克強又指，面對動蕩不安的國際局勢和艱難前行的經濟形勢，要繼續堅持多邊主義和經濟全球化的正確方向，加強發展戰略對接，努力實施好RCEP，推動區域貿易和自由貿易兩個輪子一起轉，助力構建開放型地區經濟。

他稱中方始終堅定支持東盟團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖，指各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力。

李克強將於11月8日至13日出席在柬埔寨金邊舉行的第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會，並對柬埔寨進行正式訪問。