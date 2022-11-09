世界盃｜FIFA前主席白禮達：卡塔爾獲主辦權是錯誤

世界盃舉行在即，國際足協（FIFA）前主席白禮達（Sepp Blatter）表示，將今屆賽事的主辦權交給卡塔爾是一個「錯誤」。



英國廣播公司（BBC）11月8日報道，白禮達接受訪問，談及卡塔爾獲世界盃主辦權一事。FIFA執行委員會在2010年表決2022年世界盃主辦權時，卡塔爾獲14票，擊敗獲8票的美國。白禮達指出，自己投票給美國，但時任歐洲足協（UEFA）主席柏天尼（Michel Platini）卻「轉軚」票投卡塔爾。

白禮達批評當時手執4票的柏天尼及UEFA團隊斷送美國主辦的機會，形容這是一個錯誤選擇，而自己當時身為FIFA主席，實在責無旁貸。

法國前國腳柏天尼在2007至2015年間出任歐洲足協主席，2010年票選世界盃東道主時，率歐洲足協投下卡塔爾擊敗美國的關鍵票，後與白禮達一同捲入涉貪醜聞。圖為他出席2016年歐洲足協特別大會。（Getty Images）

卡塔爾在同性關係、人權紀錄及對待外來勞工的方式飽受批評，白禮達認為，當地不應上演世界盃的己見是正確。而他接受瑞士報章《每日新聞報》（Tages Anzeiger）訪問時亦指，對於卡塔爾而言，世界盃和足球對當地實在太大。

白禮達稱，外界憂慮卡塔爾對待興建世界盃場館的外來勞工問題後，FIFA在2012年調整選擇主辦國準則，將人權及社會意見包括在內。

另外擔任世界盃大使、卡塔爾前國腳薩勒曼（Khalid Salman）接受德國電視二台（ZDF）訪問時，形容同性戀是被禁止，認為他們是「思想受損」，又指自己不同意兒童見到同性戀者。他強調，大家來到卡塔爾，就應該入鄉隨俗。

薩勒曼的言論曝光後，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）譴責對方的言論，重申這就是外界希望卡塔爾可以改變的地方。