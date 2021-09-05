英媒稱持BNO資格移居英國港人提早領取強積金受阻涉政治干預

英媒9月4日引述已移居英國港人稱，持英國國民（海外）護照（British National (Overseas) passport，BNO）及BNO簽證（BNO Visa）移居英國的香港人，因文件不獲接受，無法提早領取強積金。該報在內文副題稱，這是北京在政治上對香港的逐步干擾之故。



《每日電訊報》4日引述孖士打律師事務所（Mayer Brown）合夥人艾德勤（Duncan Abate）稱：「英國說它將給予香港居民BNO的權利，從而獲得居留權。作為反制，香港政府阻止BNO相關文件成為申請提早領取強積金的文件。香港積金局向受託人致函稱它們不可承認BNO文件。」

該報引述名為化名為Charlie Smith的香港人稱，他有約1萬鎊（約10.8萬港元）在港卻無法提取。這位使用BNO及簽證離港的人說，其向強積金受託人說明會永久離港並想取用賬戶，但受託人在這方面的規例已變，將不接受他提供的文件。他稱，即使向受託人提供永久離港的證據，包括他已在英租用一個物業，以及他已名列選民登記冊，「但這不足夠。」

艾德勤稱，港人可待留英5年、獲得英國公民資格，便擁有獨立於BNO的居留權，他們將能以此提出提早領取強積金。

英國：圖為9月1日，英國公民抵達倫敦希斯路機場。（Reuters）

香港強制性公積金計劃管理局2021年3月10日發聲明稱，「鑑於香港特別行政區政府已於2021年1月29日發表聲明表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。」

積金局在聲明中指出，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。