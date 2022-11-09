美國中期選舉｜紅色海嘯沒有來　「藍色堤壩」卻繼續崩塌

以中期選舉執政黨必敗的歷史規律來看，這次共和黨即使真的贏得國會眾議院控制權，也可算是不合格的表現，預期中的「紅色海嘯」並沒有來臨。但有可能力保國會參議院不失的民主黨，其實絕對沒有值得鬆懈的理由。這次選舉的拉丁裔選民投票走勢，依然值得民主黨警惕。



過去20年，美國的自由派輿論普遍預言，隨着拉丁裔人口比例穩步上升，民主黨將會變成美國的穩定多數執政黨。無論保守派對於美國人口和文化的改變如何不滿，少數族裔長遠的人口優勢將為民主黨構築起一道「藍色堤壩」，擋住濤濤紅浪。

佛羅里達之失

然而，2016年以後的各次選舉，都逐漸證明這個預言只是出於一廂情願的樂觀。

這一次選舉中的佛羅里達州（Florida）選情就是一個明確例證。佛羅里達一直以來是美國選舉的搖擺州，其中的拉丁裔人口更是民主黨的傳統票倉。即使是2016年希拉里（Hillary Clinton）在該州以2.2個百分點的輕微差距敗於特朗普之時，拉丁人口超過六成五的邁阿密戴德縣（Miami-Dade）也依然穩握在民主黨之手。

到了拜登2020年以近4個百分點差距再在佛羅里達敗於特朗普之手，邁阿密戴德縣依然在拜登手中。不過，相對於希拉里的63%得票，拜登的得票已跌至53%。

在本年的中期選舉中，邁阿密戴德縣選情終於全面翻轉，共和黨國會參議員魯比奧（Marco Rubio）大勝民主黨對手近10個百分點，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則領先民主黨候選人超過11個百分點。邁阿密戴德縣1992年以來一直支持民主黨總統候選人，對上一次支持共和黨州長候選人已需追溯到2002年。

整體而言，民主黨在佛羅里達州的拉丁選票可算是「流血不止」。2018年民主黨尚獲得該州66%拉丁裔選民支持，2020年此數跌至63%，到2022年，民主黨更只得56%。

有分析可能認為佛羅里達州的拉丁裔選民多為古巴移民後裔，對有社會主義色彩的左翼政客深存厭惡，因此只屬「特例」。根據這次中期選舉之前的一項權威民調，民主黨依然得到全國六成拉丁裔支持——此數字使不少自由派自感安心。

不過，從這次中期選舉的各州票站調查結果可見，拉丁裔選票的流失並不是「特例」而是「大勢」。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）是繼特朗普之後的共和黨2024年總統候選人大熱。（AP）

拉丁裔選票「流血不止」

我們可以拉丁裔人口比例頭五大的州份作參考——分別是新墨西哥州（New Mexico）、德州（Texas）、加州（California）、亞利桑那（Arizona）和內華達（Nevada）。以2018年與2022年各州州長選舉的票站調查結果作比較。上述五個州的民主黨拉丁裔得票比例，分別從71%下跌至69%、從63%下跌至54%、從64%微升至65%、從64%下跌至52%，以及從62%下跌至53%。

整體而言，除了在自由派重地加州之外，民主黨的拉丁裔支持也在以急多於緩的方式不斷流失。在全國層面，民主黨的拉丁裔支持亦從2018年的66%下跌至2022年的56%。

這種「大勢」在上述拉丁裔人口佔比高的州份，對民主黨造成嚴重威脅。例如在這次參議院的控制權爭奪之中，原本民主黨以為自2008年以來都一直支持民主黨總統候選人的內華達州早已變成了「藍州堤壩」的一部分，在該黨爭取連任的國會參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）將會「安全過關」。豈料馬斯托與其共和黨對手Adam Laxalt一直選情緊湊，直至本文出街之時，馬斯托更持續落後Laxalt。如果民主黨失去此席，參議院的控制權誰屬也許要留待12月6日的佐治亞州參議院決選才能確定。

馬斯托選情告急，民主黨動用前總統克林頓出山助選救援。（AP）

又例如在德州。隨着自由派人口不斷移入德州的大城市，民主黨一直以為能夠配合着過去40年其拉丁裔人口比例翻倍至近四成的趨勢，深紅德州將有「翻藍」的可能。然而，拉丁裔選票的流失，使民主黨多年的翻藍夢想一直成空。無論是2020年選舉中的特朗普，還是2022年選舉中的共和黨州長阿博特（Greg Abbott）都能輕取該州無誤。

崇尚種族政治的美國自由派，往往喜歡在黑暗中尋找亮點。這次民主黨州長候選人、黨內政治明星奧羅克（Beto O'Rourke）再以雙位數字之差敗於阿博特之手後，自由派《紐約時報》就特別點出奧羅克保住了德州南部邊境拉丁裔人口集中的選區；而民主黨候選人這次重奪此前補選失落共和黨手中的「傳統深藍」德州第34眾議院選區，也獲得高度關注。

本網選前已從種族政治的角度分析過民主黨失去拉丁裔支持的理由，在此不贅。如果民主黨人還不肯認清拉丁裔選票不斷流失、其想像了20年的「藍色堤壩」只是幻想的話，這一次選舉即使沒有給民主黨帶來重大挫敗，「最後審判」的降臨也只會是一個時間的問題。