美國中期選舉｜共和黨勢掌眾院：要「擊退」佩洛西的男人是誰？

美國9日凌晨2點，隨着美國國會中期選舉點票結果紛紛出爐，共和黨在眾院選舉形勢大好，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）提前宣佈共和黨在眾議院的勝利。根據目前開票結果所呈現的形勢，麥卡錫將成為新一屆國會眾院議長，他也曾被現任民主黨議長佩洛西怒斥為「白痴」，在宣佈勝利的演說中，麥卡錫表示：「當你們明天醒來時，我們將成為多數派，佩洛西將成為少數派。」



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二人作為兩黨在國會眾議院的最高領導者，關係惡劣早已不是新鮮事。麥卡錫更曾對記者戲言要用佩洛西用於維持議院秩序的木槌打她：「我想讓你們看着佩洛西把那個槌子交給我。很難不用木槌來追打她。」

而當麥卡錫公開在Twitter上抨擊民主黨的強制口罩令、指這並非基於科學而是民主黨人臆造出來的決定時，佩洛西面對記者追問脫口而出：「他真是個白痴。」

然而從眼下眾議院的選情來看，佩洛西口中的「白痴」即將取代她成為新一屆國會眾議院議長、美國政界僅次於總統與副總統的第三號政治人物。按照前共和黨議長博納（John Boehner）的形容，這份工作相當於要讓「218隻青蛙在獨輪車上呆足夠長的時間，好能通過一項法案」。接下木槌的麥卡錫也必須承擔這一重任：與喧鬧不停的餘下434位眾議員打交道，並在這個極度分裂的國會中，決定是否與民主黨和拜登政府合作。

2019年，麥卡錫在第116屆國會第一次會議上宣誓就職前，與候任眾議院議長佩洛西站在一起。（Getty Images）

但麥卡錫為此準備已久。身為一名經驗老到的共和黨政客，他已經是第九次當選國會眾議員，且一度只差一步就能當眾議員議長。

麥卡錫1965年出生於加州，在如今的共和黨領導層中，他的家世、出身要普通得多：父親是一名消防員，祖父是一名牧牛人，年幼時他曾與語言障礙搏鬥。在加州州立大學讀書時期，他曾經中了5000美元的彩票，並從大學退學、用這筆錢開了一家小型熟食店。

但最終讓他走上政治路的是同樣來自加州的前共和黨議員Bill Thomas，後者為國會栽培了多名共和黨議員。麥卡錫在賣掉熟食店、重回校園後遇到了Thomas，並為他工作了15年之久。

《紙牌屋》人物原型、政治野心至上的「偽君子」？

2006年，在加州州議會取得成績的麥卡錫只用了4年就進入國會，接下了Thomas的位置，沒多久又成為共和黨黨鞭，就連《紙牌屋》男主演、金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）在為電視劇做準備時，也是跟隨麥卡錫學習和研究角色。

2015年，前眾議院議長博納辭職後，外界普遍預期初出茅廬但已經名聲在外的麥卡錫接棒，但最終麥卡錫因未能獲得黨內足夠的支持而退出競選，但他仍在黨內保有勤奮且和藹的好名聲。黨內盟友和一些批評者也披露，麥卡錫一直在煞費苦心的經營與國會不同派別共和黨人的關係、試圖討好各方，包括為黨內引來諸多問題的前總統特朗普。

去年1月6日國會山暴亂過後，麥卡錫曾表示他「已經受夠了這個人（特朗普）」，甚至一度對周圍的人表明特朗普應對事件負責，承諾要迫使特朗普立刻辭職。但在短短幾周內又迅速轉態，甚至親自前往佛州與特朗普修復關係。到最近，擁有不少支持者及「信徒」的特朗普在接受霍士新聞採訪時表示，會支持麥卡錫成為眾議院議長。

2020年9月24日，麥卡錫在華盛頓特區的國會大廈舉行每周新聞發佈會。(Getty Images）

聲言要彈劾拜登

不過，麥卡錫八面玲瓏的作風也引來了前老闆、導師Thomas的批評，認為他支持「總統製造的虛假謊言」，還稱他為「偽君子」，把成為黨內領導者的個人政治野心置於為國家服務之上。

前幾日接受媒體採訪時，麥卡錫已經透露了他在成為新議長後的計劃：「你將看到的第一件事就是控制邊界的法案」，他對美國有線新聞網（CNN）表示。

他表示希望能恢復「留在墨西哥」的政策，允許美國政府遣返越邊境的難民、到墨西哥等待法庭審理的移民，但拜登政府不太可能同意任何此類措施。

他還強調，共和黨領導下的眾議院會對拜登政府進行嚴格的監督調查，包括混亂的阿富汗撤軍行動、新冠的起源等的潛在調查，甚至表示不排除會啟動彈劾程序。

目前，共和黨選情不似預期，作為中期選舉具優勢的在野一方，或許只能險勝眾議院。因此有共和黨人已開始歸咎於特朗普及極右一派，聲言要真的保守派主導該黨。麥卡錫要如何帶領共和黨人走未來兩年的路，是否繼續支持特朗普回朝，還是對特朗普一沉百踩，都是有待觀察。