美國中期選舉｜拜登就選舉結果發表講話　稱民主黨仍可能保住眾院

美國總統拜登（Joe Biden）11月9日下午4時在白宮國宴廳召開記者會，討論中期選舉結果。



拜登稱，選民向華盛頓發出明確且無可置疑的訊息，那就是他們希望維護民主，並擔心關於經濟和成本的問題。

他還說：「雖然傳媒和權威人士預測有巨大的紅色浪潮，但這沒有發生，」「我知道你對我執著的樂觀有些生氣，但整個過程我感覺良好。」

Happening Now: President Biden delivers remarks on the latest election results. https://t.co/33RwV1WvUD — The White House (@WhiteHouse) November 9, 2022

拜登又指：「不管這些選舉的最終結果是怎樣，我已準備與我的共和黨同事合作」。

他表示，民主黨仍有可能保住眾議院控制權，但「會非常接近」。

當被問及中期選舉結果會否導致他更有可能尋求連任，拜登說，選舉結果未有影響他及家人的想法，「我們的打算是再次參選」。他表示，自己可能2023年初宣布競選連任。