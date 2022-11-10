拜登：或於2023年初決定是否競逐連任總統

美國總統拜登（Joe Biden）說，他計劃尋求連任，可能會在明年年初正式決定。



拜登星期三（11月9日）在白宮對記者說：「我們的意圖是再次競選，這是我們的意圖，無論這次中期選舉結果如何。」

拜登迄今一直避免正式啟動2024年的競選活動，他說他打算參選，但最終決定將取決於他的健康狀況和與家人的討論。他說：「我想我們將在明年年初做出這樣的判斷。」

拜登即將迎來80歲生日，引發了關於他是否應該連任的問題。

拜登還說，他一直拒絕正式宣布參選，因為他想避免觸犯選舉條例。宣布參選可能會妨礙他在中期選舉前為民主黨候選人籌集資金的能力，然後再從同樣的捐贈者那裏為連任競選籌集資金。

在星期二（8日）投票前的幾周裏，拜登更強烈地暗示他正計劃競選連任。本週較早時，拜登在接受小威利·摩爾（Willie Moore Jr.）的電台採訪時說，他覺得自己比實際年齡年輕30歲。他說：「我們可以做很多事情，而我們才剛剛開始。」

上個月，拜登告訴微軟全國廣播公司（MSNBC），他打算競選第二個任期，並說他得到了第一夫人吉爾（Jill Biden）的支持。他在星期三再次提到他的家庭對他的決定起著關鍵作用。 「我的意圖是我要再次競選。但我是一個非常尊重命運的人，這最終是一個家庭決定。我想每個人都希望我參選，但我們會對此進行討論。」

拜登在2020年的對手—前總統特朗普（Donald Trump）—-似乎正在為自己的宣布做準備。在選舉日前夕的一次集會上，特朗普說他計劃於11月15日在他位於佛羅里達州的海湖莊園（ Mar-a-lago）發表一項「非常重要的聲明」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

