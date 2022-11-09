美國中期選舉後更麻煩　英媒：拜登與子「父子檔」搞網上賭博

美國總統拜登（Joe Biden）在中期選舉後可能面對更多麻煩。英媒11月7日引述告密者稱，拜登擔任副總統時，有參與次子亨特（Hunter Biden）有份的網上賭博生意。



據美國八卦新聞網站Radar Online在11月8日稱，獲悉一名告密者聲稱，對於「拜登直接參與亨特有份經營的生意」知情。

在美國中期選舉舉行前，共和黨人已矢言調查拜登有關方面的問題。

《每日郵報》11月7日獨家引述一名匿名線人聲稱，掌握有關拜登在2012年在任副總統時參與的一項交易的資訊。此人已在與美國參議院的調查員合作。

吹哨人稱，亨特，他的生意拍檔庫珀（Jeff Cooper）、以及時任參議院多數黨領袖里德（Harry Reid）的兒子基・里德（Key Reid）2012年準備在拉丁美洲展開網上賭博生意。

拜登、亨特、庫珀、里德、基・里德2012年春季參加有關此事的電話會議。

里德：圖為2011年4月7日，美國時任參議院多數黨領袖里德在國會出席記者會。（Getty）

《每日郵報》引述這匿名告密者稱，拜登據報是「沉默股東」（silent partner），但事實並非如此，他在電話會議中表現積極。

吹哨人稱：「他（拜登）不被動，在談論它（網上賭博生意）。如要我形容他，他就像是董事局成員。」

庫珀回應該報報道中的指控，否認曾有這麼一個電話會議，並說吹哨人所說的事是「完全是捏造」。

報道稱，基・里德、亨特、以及白宮暫未回應該報置評請求。而里德已於2021年離世。

有關會議內容並未有被紀錄（可想像是例如錄音、錄影或筆錄等），惟該報已另外向吹哨人確認事件。此人參與庫珀的生意多年。

亨特：圖為2020年8月20日，時任美國民主黨籍總統候選人拜登的兒子亨特以視像方式，為民主黨全國代表大會發表演說。（Getty）

在2020年美國大選舉行前，類似的戲碼已上演過。

拜登兒子亨特（Hunter Biden）前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）2020年10月27日接受美媒訪問時指，拜登稱對兒子的海外生意不知情是謊言。