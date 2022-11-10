德國阻止中國收購半導體公司　經濟部長：確保科技和經濟主權

德國政府11月9日決定反對中國收購兩家德國半導體公司，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示德國必須保護關鍵行業，免受潛在的安全威脅。



德國晶片製造商Elmos在稍早前已表示，政府已表示不會允許中國賽微電子在瑞典的子公司，Silex的收購計劃。Elmos是德國規模較小的半導體公司之一，主要為汽車行業生產晶片。

據德媒Deutschlandfunk報導，德國政府還阻止了中國投資者購買總部位於巴伐利亞的ERS Electronic。ERS Electronic是德一家為半導體業者提供溫度測量設備的廠商。

德國經濟部長哈貝克表示，此舉的目的是為保護德國的國家安全和關鍵基礎建設：「尤其在半導體領域，德國有必要確保科技和經濟的主權。」

「我們要傳遞的是開放市場經濟的信息，我們歡迎外國投資，包括來自非歐盟的國家，但開放市場經濟不是幼稚的市場經濟。」

中國外交部發言人趙立堅同日較早時表示，他不知道收購晶片工廠的事情，但敦促德國政府平等對待中國公司：「為所有企業的正常經營提供公平、開放和非歧視性的市場環境。」