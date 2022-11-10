秦剛晤美國駐華大使伯恩斯

撰文：許懿安
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中國駐美國大使秦剛與美國駐華大使伯恩（Nicholas Burns）斯在北京會面。

雙方沒公布會面談話內容，秦剛在Twitter轉發伯恩斯的Twitter推文，稱與伯恩斯有廣泛及建設性的討論；伯恩斯則稱，很高興在秦剛返美前與他討論兩國關係。

中國外長王毅與伯恩斯10月會面，中方稱王毅「有針對性地介紹了中國共產黨第廿次全國代表大會的主要成果和重大意義。」，又稱伯恩斯表示高度關注二十大，認真研讀二十大報告，中方的介紹有助於加深美方理解。

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