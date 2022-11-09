COP27｜美媒：克里稱曾與解振華交談　惟中美未正式恢復磋商

美國氣候特使克里（John Kerry）11月8日稱，他在《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議（COP27）舉行期間與中國氣候變化事務特使解振華交談。



美國《華爾街日報》9日稱，此舉顯示中美重啟接觸；它們在全球限制溫室氣體排放的努力發揮着關鍵作用。

克里是在埃及出席大會時對《華爾街日報》表示曾與解振華交談。不過他說，兩國尚未恢復正式討論。

解振華指中方希望發達國家應率先切實提高減排力度，大幅提前實現碳中和，並在開發中國家最為關心的適應和資金問題上取得實質性成果。他在8日呼籲，發達國家應盡快兌現1,000億美元氣候融資承諾，幫助發展中國家應對氣候變化。

COP27舉行後不久，美國總統拜登（Joe Biden）或將與中國國家主席習近平會面，雖然中美雙方尚未公開確認這個安排。

拜登會在中期選舉後會展開東南亞之行。他和習近平都出席15日至16日在峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會。屆時兩人可能碰面。

克里就兩人或會面稱，可以想像，當習近平和拜登在峇里島會面時，兩國在氣候問題方面可能會有一些突破。他還呼籲中國加快行動，減少碳排放，減少對煤炭的依賴。