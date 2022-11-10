俄羅斯挺中學教授140小時軍事課程　教青少年開槍挖戰壕

俄羅斯軍方建議基本軍事訓練課程（Basic Military Training）成為中學必修科。根據建議書初稿，學生將學習使用武器、急救知識如處理爆炸造成的傷口，以及挖戰壕等。



俄羅斯《消息報》8日稱，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對親政府的公正俄羅斯黨（A Just Russia-For Truth）領袖米羅諾夫（Sergey Mironov）稱，國防部認為這個建議值得支持。

米羅諾夫稱相信，課程將讓下一代為未來的戰爭做準備。此外這個安排亦將涉及招聘，「為數以萬計熱愛俄羅斯並同時掌握戰爭理論和實際操作知識的人」提供就業機會。

該報稱，教育部副部長瓦里西耶娃（Tatiana Vasilieva）8日宣布在一個框架下草擬課程大綱。她稱課程根據法例對課外活動的規範，設定是全期35小時，分5天進行。但格拉西莫夫建議，學校應在第10班及第11班安排140小時的訓練。他認為，這樣才足夠。

+ 2

有關消息傳出，正值俄軍11月10日撤出第聶伯河西岸（Dnipro River）之際——這包括戰略重地赫爾松州首府赫爾松（Kherson）。俄軍稱在第聶伯河左岸重新建立防線。