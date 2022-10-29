俄羅斯稱已完成動員　澤連斯基質疑新兵訓練不足往前線送死

俄羅斯宣佈，徵召預備役人員到烏克蘭的動員令已經完成，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示質疑。美國亦宣佈再向烏克蘭提供2億7500萬美元的軍事援助。



路透社報導，克里姆林宮10月28日通過電視轉播總統普京（Vladimir Putin）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的會議，稱俄羅斯過去一個月徵召了數以十萬計的預備役人員，超過四分之一已前往前線作戰。

圖為10月28日，俄羅斯國防部長紹伊古向普京匯報，局部動員令已完成。（AP）

紹伊古在會議上向總統普京報告，徵召30萬軍人的任務已經完成，並沒有計劃動員更多人員。他表示8.2萬人已前往戰區報到，其餘人員正在接受訓練。

普京對預備役軍人的「愛國奉獻和堅定地保衛國家、保衛俄羅斯的決心」表示感謝，稱他們這麼做「捍衛他們的家與家人、捍衛公民與人民。」

澤連斯基在每日講話中，對莫斯科終止動員令表示懷疑。澤連斯基表示，俄羅斯士兵「準備不足，裝備差劣，卻被無情地送上戰場」，因此可以由此推測，俄羅斯很快可能就需要增加招募新一批軍人參戰。

與此同時，美國宣佈再向烏克蘭提供2.75億美元的軍事援助，包括向烏克蘭供應庫存武器、彈藥和設備。拜登（Joe Biden）政府至今對烏克蘭的軍事援助累計超過185億美元。

美國國務卿布林肯說，華盛頓正致力於為烏軍提供所需的防空能力，在初步階段，兩架國家先進地對空導彈系統（NASAMS）將在11月交付。

本文獲《聯合早報》授權轉載

