FTX｜白武士臨時退縮　逃出財政黑洞無門　加密貨幣寒冬雪上加霜

撰文：張子傑
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加密貨幣市場在過去幾天大起大跌，全球第二大加密貨幣交易所FTX出現財政困難，「同行如敵國」的最大加密貨幣交易所幣安（Binance）原本11月8日宣布成為「白武士」，但不足一天卻以「情況超出控制範圍」為由，表示愛莫能助。

FTX身陷險境，與該公司負責人Sam Bankman-Fried早前仍然意氣風發相比，可謂天堂與地獄之別，而且這次事件的震撼程度，或令整個加密貨幣業界持續處於低谷。

外界早前憂慮，FTX可能資金不足，再加上幣安創辦人趙長鵬（Changpeng "CZ" Zhao）宣布公司出售FTX的代幣FTT，導致網上擠提，亦拖累FTT的價值在7及8日兩天內重挫八成至5美元，市場蒸發20億美元。它的價值在9日進一步下滑至大約2.3美元，流通代幣的總值只有3.08億美元。

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried曾出手收購多間虛擬貨幣公司，惟FTX其後亦出現財政危機。（Getty Images）

Bankman-Fried曾在7日在Twitter向用戶大派定心丸，強調公司有足夠資產應付，但他翌日刪除有關留言，稱客人要求的提款額達60億美元。他在資金緊縮的情況下，別無他法向幣安求援。

FTX「奇難雜症」太多

幣安稱與FTX簽署收購計劃，但加入隨時可以取消協議的條款，結果幣安翌日決定煞停收購，原因是FTX的問題太大，幣安無能為力。美聯社引述知情人士報道，幣安看過FTX的財務報告後，發現對方的財政猶如「黑洞」，根本難以分辨公司資產還是負債，因此才打退堂鼓。

有消息人士向《華爾街日報》透露，Bankman-Fried在9日向投資者要求80億美元資金以用於應付擠提潮。彭博社等傳媒則指出，美國司法部正調查FTX處理客戶傳款的方式，影響幣安的白武士行動。

幣安行政總裁趙長鵬原本有意成為FTX的白武士，但最終因為對方的情況「非他們能力所及」而告吹。（Getty Images）

今次事件反映，即使像FTX這類型虛擬貨幣交易龍頭都會有身陷險境的情況，其他規模較小的平台所面對的風險可能更大。事實上，FTX在今年較早時亦擔任白武士角色，出手打救多間陷入財困的虛擬貨幣公司，Bankman-Fried亦多次高調接受訪問，其中一次更指出，有些同行出現秘密資不抵債情況，警告會有更多交易所陷入困境，結果卻一語成讖，自己同樣變成受害者。

幣安：不應幸災樂禍

無論FTX最終能否解決財政問題，所造成的影響已經非常明顯，比特幣（Bitcoin）價格降至1.58萬美元，以太幣（Ethereum）亦跌至1000美元左右水平，兩者價格都是從歷史高位重挫四分之三。

對於FTX的困境，幣安認為沒有人是贏家，趙長鵬去信員工，要求他們不應視今次事件是幣安的勝利，亦不可出售FTT，指對方的遭遇對整個業界都不是好事。

FTX陷入財困，衝擊整個虛擬貨幣業界，比特幣的價格進一步下滑，錄得2020年11月以來的低位。（AP）
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