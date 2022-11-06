美國中期選舉｜加密貨幣業者增加政治支出　冀新國會保障行業發展

美國中期選舉11月8日舉行。美媒11月5日稱，在美國中期選舉前，加密貨幣業者大幅增加政治支出，他們希望新一屆國會議員對加密貨幣業更友善、令他們免受監管問題打擊。



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《華爾街日報》11月5日稱，根據美國研究機構、負責追蹤政治捐款數據的OpenSecrets，加密貨幣公司及其員工為美國2022年的選舉投入7,300萬美元，高於 2020年周期的1,300萬美元。加密貨幣業者在2022年首9個月花費1,500萬美元在遊說工作上，這金額比過去8年的遊說工作支出總和還要多。

報道指，加密貨幣價格低迷、而且監管機構加強審查，監管機構指加密貨幣發行人和借貸平台普遍不遵守旨在保護投資者及防止洗錢的法律；在這種背景下，加密貨幣業者趁中期選舉前加強遊說工作支出，以及增加政治支出，希望新一屆國會議員能協助保障行業發展。

加密貨幣業者希望說服國會修改法律。報道稱，在加密貨幣業者的遊說推動下，兩黨國會議員都已提出加密貨幣業界希望國會通過的法案。這包括可令加密貨幣在證券及稅法方面獲豁免的法案、以及另一項可將監督比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）的工作交給一個聯邦監管機構的法案，這聯邦機構需從頭開始編寫監管規則。

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