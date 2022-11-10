德國禁中國公司收購晶片廠　北京籲公平對待華企

德國政府11月9日決定反對中國收購兩家德國半導體公司。中國外交部回應，稱不知有關事情，但促德國公平對待中國公司。



德國晶片製造商Elmos在稍早前已表示，政府已稱不會允許中國賽微電子在瑞典的子公司Silex的收購計劃。

Elmos是德國規模較小的半導體公司之一，主要為汽車行業生產晶片。

德國廣播電台（Deutschlandfunk）稱，德政府還阻止中國投資者購買總部位於巴伐利亞的ERS Electronic。它是德國一家為半導體業者提供溫度測量設備的廠商。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）稱此舉的目的是為保護德國的國家安全和關鍵基礎建設：「尤其在半導體領域，德國有必要確保科技和經濟的主權。」

他說：「我們要傳遞的是開放市場經濟的訊息，我們歡迎外國投資，包括來自非歐盟的國家，但開放市場經濟不是幼稚的市場經濟。」

中國外交部發言人趙立堅9日回應法新社記者提問：「據報道，德國試圖阻止中國企業收購一家晶片公司，稱這可能構成安全威脅。你對此有何評論？

趙立堅稱：「我不了解你提到的具體情況。我可以告訴你的是，中國政府一直鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在遵守當地法律基礎上在海外開展互利共贏的投資合作。包括德國在內的各國應該為中國企業正常經營提供公平、開放、非歧視的市場環境，不要把正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全為由搞保護主義。」