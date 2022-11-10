拜登亞洲行即將展開　料見習近平與日韓領袖　對華議題再成重點

美國中期選舉（Midterm election）結果尚未明朗，但總統拜登（Joe Biden）已要開始準備北非與亞洲之旅，11月11日將啟程前往埃及參加氣候峰會，再到柬埔寨出席東盟系列會議、赴印尼參加二十國集團（G20）峰會。在這外訪之旅中，中國、烏克蘭與氣候議題將再度成為焦點。



拜登11日將前往埃及參加聯合國第27屆氣候變化大會（COP27），12日會轉到柬埔寨金邊出席美國-東盟峰會與東亞峰會，之後到了13日至16日，他會在印尼峇里島參與G20峰會。

美國中期選舉：圖為2022年10月26日，美國總統拜登在白宮南法院禮堂（South Court Auditorium）發言。（AP）

牽涉什麼議題？

英媒引述美國一名行政官員指，拜登將在埃及與當地總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）舉行雙邊會談，期間會講述美國如何致力減排，也會特地與埃及領袖討論人權議題。

到了在柬埔寨舉行東盟系列峰會，官員指拜登將把焦點放於印太地區，以及重申美國致力於南海推行以規則為基礎的國際秩序。拜登在此行也將會晤日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅。據白宮國家安全委員會發言人指，3人將繼續加強在整個印太區的三邊合作，特別是討論如何遏制朝鮮的核計劃。

11月15日起舉行的G20峰會更是焦點，據美方官員指，拜登將繼續協助烏克蘭，在會議上批評俄羅斯侵烏。

10月16日在北京，中國國家主席習近平在台上演講（Mark Schiefelbein／美聯社）

料G20上演習拜會

雖然俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將不會出席G20峰會，但盛傳拜登會與中國國家主席習近平會面，拜登10日表示，他希望與習近平討論台灣、俄羅斯和貿易問題，又指在華府對台方面，他不願作任何根本性的讓步，「我知道美國的關鍵利益是什麼，當我們交談時，我想和他列出我們彼此的每條紅線是什麼，了解他認為什麼是中國的關鍵國家利益」。

英媒指，拜登在此行計劃是展示美國對氣候等議題的承諾，也是強調美國對抗中國在全球影響力日益增加的決心。