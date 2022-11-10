美國中期選舉遲遲未有結果？四原因致點票慢　參院或12月才分勝負

美國中期選舉（Midterm election）11月8日投票後，多州的點票程序至今仍未結束，據美媒講述，點票慢的背後是由起碼四個原因所致。目前參議院選情激烈，若然最終勝負取決於佐治亞州（Georgia），將意味民主黨與共和黨要到12月才能分出勝負。



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點票未能在一天內完成，綜合彭博社、《華盛頓郵報》所指，其中一個原因是美國人在選舉中並不僅是投票選出參議員、眾議員，還有眾多州政府職位，又會為社會議題投票，所以部份選民在投票時，並非只回答一、兩個問題，而是有10多個問題，甚至可以有超過50個問題，令點票程序也變得更為繁瑣。

其次是在點票程序中，使用機器可以快速點票，但問題是機器昂貴，並非各個票站都有，令部份地區要搬運選票到其他地方點票。

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第三是在點票期間，選舉官員或主要政黨人員可能對某些選票提出異議，例如部份郵寄選票的簽名是否有問題等，在部份情況，選舉官員甚至會聯絡投票人，要求他本人親身到票站，以核實選票。

第四還有截止收選票的時間不一，美國州份各有不同選舉規例，部份地方在選舉日前已經開始點算郵寄選票，部份地方則要在選舉日後，由於郵寄選票數目眾多，便會拖長點票時間。

參院或12月才分勝負

參議院選舉形勢緊張，目前有三個關鍵州份佐治亞（Georgia）、內華達（Nevada）與亞利桑那（Arizona）仍未出現勝方，在這三州中，民主黨或共和黨任何一方若能取得其中兩州，將能奪得參議院控制權。

目前民主黨在亞利桑那州領先、共和黨則在內華達州領先，若然最終參議院控制權誰屬要取決於佐治亞州一席，則參議院要到12月才能分出勝負，原因在於佐治亞州的選舉規則。

佐治亞州規定勝出者需贏得50%或以上的選票，由於目前民主黨籍候選人沃諾克（Raphael Warnock）得票為49.4%，共和黨籍候選人沃克（Herschel Walker）為48.5%，意味無人即時勝出，將要進入下一輪投票，由兩名最高得票者決戰。

若有第二輪投票，不會即時在11月舉行，而是在約4週後的12月6日，意味屆時才有結果。

在2020年的選舉中，佐治亞州也是未能在11月直接知道選舉結果，而是在2021年1月有下一輪投票，結果在1月才出爐。