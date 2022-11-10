薩爾瓦多廢除與台自貿協定　啟動與北京談判　中國外交部：讚賞

中美洲國家薩爾瓦多廢除與台灣的自由貿易協定，11月10日宣布與北京啟動自貿協定談判，中國外交部同日表示，中方高度讚賞薩方站在歷史正確一邊，作出符合兩國根本和長遠利益的決斷。



中國外交部發言人趙立堅10日在例行記者會表示，11月7日晚上，薩爾瓦多最高法院憲法法庭發布公告，正式宣布針對薩爾瓦多同台灣所謂自貿協定採取的保護措施失效，他稱此舉標誌着所謂薩台自貿協定徹底廢除。

薩爾瓦多是在2018年與台灣斷交。據英媒指，薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）與中國駐當地大使2022年11月10日共同宣布，雙方將啟動自貿協定談判。

趙立堅在記者會上又指，中方高度讚賞薩方站在歷史正確一邊，作出符合兩國根本和長遠利益的決斷，這再次彰顯堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨、人心所向，任何勢力都無法阻擋。

他稱強調，今天中國和薩爾瓦多共同宣布，雙方願盡早啟動雙邊自貿協定談判相關進程，並為盡快完成該進程而共同努力，此舉充分表明兩國深化雙邊關係，提升經貿合作水平的共同意願，近年來，雙方積極落實兩國元首達成的重要共識，推動中薩關係取得新突破，務實合作，收穫新成果，雙方友誼不斷昇華，中方願同薩方一道努力，繼續增強雙邊關係發展的積極勢頭，深挖合作潛力，打造合作亮點，共創中薩關係更加美好的未來。