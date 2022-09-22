尹錫悅晤拜登交談僅48秒　爆粗罵美國會議員XX　韓媒堅決原片直出

撰文：許懿安
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尹錫悅美東時間9月21日下午出席由美國總統拜登主辦的全球基金第七次充資大會，不過會後卻被媒體拍到，身為一國總統的尹錫悅竟稱呼美國議員「混蛋」（韓文為새끼，發音Sae-Ggi，意思是狗崽子或狗雜種），被韓媒「原片直出」。

韓聯社稱尹錫悅自19日至21日前後共會面拜登3次，地點從倫敦到紐約，而目的就是希望傳達美國《通膨削減法案》（IRA）對韓國電動汽車公司帶來的打擊與挑戰。

由拜登主持的全球基金第七次充資大會（Global Fund Seventh Replenishment Conference），邀請本不在出席名單的尹錫悅參加。不過美韓首腦會面時間僅有拍攝大合照時、雙方握手交談的短短48秒。

圖為2022年9月21日，在美國紐約舉行全球基金第七屆充資會議期間，法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、美國總拜登及韓國總統尹錫悅合影留念，拜登與尹錫悅會面時間僅有圖中所示握手寒暄的48秒。（AP）

外界本對韓美首腦會晤有期待，但結果只有48秒的會面。尹錫悅還被媒體拍到他走出會場時，向韓外交部長朴振問道：「要是（美國）國會這群混蛋不批准的話，拜登會怎麼做？」

국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나?
韓媒拍得尹錫悅在鏡頭前這麼說

總統府辦公室雖發現總統這番言論已被攝入鏡頭，也要求隨同尹出訪的韓媒MBC不要播出，以免引發外交問題，惟電視台除了將將髒話消音，仍是原片播出，引起國內批評聲浪。總統府辦公室對此事尚未正式回應。

韓國民主黨批評總統此舉有損國家尊嚴。

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