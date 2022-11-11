美國白宮：拜登11月14日在印尼峇里晤習近平

美國白宮11月10日表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在14日與中國國家主席習近平會面。這是拜登就任總統近2年來，兩人首度親身會晤。



白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）10日就「拜習會」發聲明，確認拜登與習近平14日在印尼峇里島（Bali Island）會面。

尚皮埃爾稱，中美領導人將討論各種地區和全球問題，如何努力維護和加深美中溝通渠道、負責任地管理競爭並在利益一致時共同努力，尤其是在影響國際社會的跨國挑戰。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10日報道，拜登政府一名高級官員透過電話告訴記者，拜登與習近平將在二十國集團（G20）峰會舉行前、14日會面，「我們期待這次會議成為領導人之間的深入且具實質性的對話，旨在更好地了解彼此的優先事項和意圖」。

這名官員稱，拜登將就有關不良經濟做法、中方威脅台灣海峽和平與穩定的活動，以及華府長期以來對侵犯人權行為的擔憂提出疑慮。

拜登9日下午4時在白宮國宴廳召開討論中期選舉結果的記者會時談及他希望與習近平討論雙方紅線。

拜登表示，希望與習近平討論台灣、俄羅斯和貿易問題，又說在華府對台方面，他不願作任何根本性的讓步。