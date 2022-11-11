COP27｜無國界醫生參與氣候峰會：氣候危機等同健康和人道危機

《聯合國氣候變化框架公約》第 27 次締約方大會(COP27)正於埃及沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行,無國界醫生以正式觀察員身分參與。我們的團隊現時在全球超過 70 個國家應對緊急醫療和人道危機,包括為因氣候危機而身受其害的人提供醫療護理,然而當中很多人排放溫室氣體最少，在導致氣候變化方面要負上的責任亦最輕。



無國界醫生去年首次作為正式觀察員出席聯合國氣候峰會,今年續以相同身分與會。COP27 的目標涵蓋由可再生能源的過渡，以至向最受氣候變化影響的弱勢社群提供財政支援。

在無國界醫生工作的多個國家,包括莫桑比克、索馬里、喀麥隆、南蘇丹、馬達加斯加、巴基斯坦等前線人道救援團隊正面對因氣候變化而惡化的緊急醫療狀況,如瘧疾、登革熱和霍亂等傳染病的傳播增加,是由於積水和蚊子會助長傳病媒介，以及經水傳播疾病的傳播。此外,團隊見證人們越來越難獲安全飲用水，糧食供應亦越趨不穩,這些均有機會導致營養不良,而極端酷熱則有機會導致脫水和影響心理健康。

氣候危機是一場健康和人道危機。無國界醫生（瑞士）總幹事科尼什（Stephen Cornish）說：「現時的應對措施已遠遠趕不上需要,這是一場關乎團結的危機,亦正邁向一場道德危機。世界不能置那些遭受最悲慘後果的人群於不顧。我們正審視組織的行動策略,以加強應對緊急情況的準備。因應氣候變化的現實情況去調整工作，將令我們能繼續為我們的病人提供最適切的護理，並在最有需要的地方提供協助。」

無國界醫生意識到需要採取聯合行動應對氣候變化,因此簽署了《人道救援組織氣候與環境憲章》，並與紅十字國際委員會以及紅十字與紅新月運動簽署聯合聲明。憲章和聯合聲明旨在鼓勵和引導應對氣候變化的行動計劃，特別是協助最弱勢群體方面。

唯有採取具體的政治行動,以及實踐限制氣候變化的方案，才能遏止氣候變化帶來的人道後果。

無論危機原因為何，人道救援組織均會作出應對。然而無論如何努力應對，亦不足以彌補我們的政治領袖在應對這些危機方面的過失。我們所有人都扮演着重要角色。