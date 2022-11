COP27｜香港氣候融資需要追上減排目標

正在埃及舉行的第27屆聯合國氣候變化大會上,「氣候融資(climate finance)」成為了主軸議題且引起廣泛關注。與會者呼籲發達國家盡快兌現先前的1,000億美元援助承諾,甚至有小島國家聯盟代表主張石油和天然氣等化石燃料公司支付全球碳稅,以補償發展中國家的損失和支持長遠的可持續發展。



儘管近期接連發生巴基斯坦洪災、歐洲極端熱浪與東非長期乾旱等氣候事件,但礙於新冠疫情、烏克蘭衝突與中美對峙等因素影響,各國之間不僅在合作應對氣候問題上呈現倒退趨勢,同時紛紛推遲原定的減排措施或重啟化石燃料生產。香港雖然在有關問題上扮演角色未必像其他國家或地區那樣重要,但其氣候行動進度一樣難言令人滿意。

Chadians pose for a photograph at the entrance of the COP27 U.N. Climate Summit, Sunday, Nov. 6, 2022, in Sharm el-Sheikh, Egypt. (AP Photo/Nariman El-Mofty)