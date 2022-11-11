肯德基KFC德國促銷訊息涉納粹與反猶太捱轟

德國肯德基（KFC）11月9日因錯誤發送內容涉及納粹及反猶太的促銷訊息，其後發聲明公開道歉。



肯德基通過應用程式，以德語向德國顧客發推播送通知，鼓勵他們購買炸雞和芝士來紀念水晶之夜（Kristallnacht）。

推文內容是：「今天是水晶之夜紀念日！以放上柔軟芝士的炸雞犒賞自己，就在KFCheese！」這被指不尊重受害人以及相關歷史，惹來各方批評。

應用程式在1個小時後再推播訊息稱：「我們很抱歉。我們將立即檢查我們的內部流程，以免再發生這種情況。請原諒這個錯誤。」

In a successful attempt to outdo Brewdog in the “Worst Marketing Blunder of the month” stakes, KFC Germany reportedly sent out a push notification offering customers special chicken deals for Kristallnacht, before sending out another message apologising. Absolutely hideous. pic.twitter.com/mRgvA0euEY — Daniel Sugarman (@Daniel_Sugarman) November 9, 2022

水晶之夜，或譯作碎玻璃之夜，是指1938年11月9日至10日凌晨，納粹德國以及奧地利部份地方發生猶太人受襲事件。案中至少91猶太人被殺、約7,500猶太人商戶被洗劫一空，約3萬猶太男子被捕。事件普遍被認為是大屠殺的開端。

當時大量猶太社區設施被毀，包括住所、商戶及教堂，街上佈滿玻璃碎——水晶之夜或碎玻璃之夜因此得名。

肯德基向《新聞周刊》發出的聲明中，內容顯示事件是系統錯誤所致。公司稱出事的訊息是「自動推播通知」的結果——其半自動化的內容創建，將月曆上的全國紀念日連結起來。

公司稱：「在這種情況下，我們的內部審查程序沒被正確遵循，導致分享了未經批准的推播通知。」

公司稱真誠地為這個「計劃外、不敏感以及不可接受的訊息」道歉。在公司檢查有關流程時，技術團隊暫停應用程式通訊。