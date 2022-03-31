中國KFC肯德基狂被炸雞店偷圖　品質慘不忍睹　奇招反制大受歡迎

只要一講到炸雞，許多人腦中浮現的是全球速食業龍頭之一的肯德基（KFC），不過日前中國肯德基官方網站卻反而創建圖庫檔案網站，供民眾免費下載自家產品相片的「高清圖檔」使用，其原因竟然是不少食品業店家會盜用肯德基炸雞相片來銷售自家產品，不過圖檔卻因畫素太低，令肯德基不忍卒睹。



綜合外媒報道，中國肯德基日前宣布開設特別網站，免費提供自家漢堡的超高清（高畫質）圖片，最高可達5億像素，清晰到漢堡內的肉絲都可用肉眼看的一清二楚，而此番「逆向操作」的舉動自然吸引中國國內眾多食品業者，他們擠爆圖庫網站下載，造成網站得暫時關閉。

點擊放大瀏覽有關照片▼▼▼

+ 7

不過官方卻又特別註明，「已經準備好圖檔，很快就可以偷了！感謝您耐心等候。」

對此，中國肯德基官方也做出解釋：「我們注意到許多店家都會使用我們自家多款商品的高清圖像，但我們無法接受他們使用的圖片解析度過低，所以我們才會開放提供下載高清、無失真且時刻準備好被『借用』的圖庫網站Chicken Stock。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】